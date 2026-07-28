바다가 SM 오디션 비화를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

바다가 S.E.S.로 데뷔하게 된 비화를 밝혔다. / 사진='이은지' 유튜브 캡쳐

그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 SM 오디션을 보러 간 계기를 밝혔다.지난 27일 유튜브 채널 '이은지'에는 'S.E.S. 요정이 어케.. 이렇게 됐지..? (w.바다)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 바다는 민소매에 핫팬츠를 입고 등장했다. 이은지는 "언니한테서 왜 이렇게 애리조나의 향이 나냐"고 말해 웃음을 자아냈다.연예계 대표 외향인으로 꼽히는 바다는 뜻밖에도 "내 안에 내향형 기질이 있다"고 말했다. 이은지는 "이해한다"며 "바다가 내향형의 모습도 있고 낯가림도 있다"라고 설명했다.바다는 어린 시절 동네 이장님 앞에서 구운 대파를 얻어먹으며 노래를 불렀던 일화를 공개했다. 바다는 "초등학생 때 부끄러움이 많았는데 이장님이 나한테 노래를 잘한다고 하더라"며 "그때 용기를 얻었고 진짜 무대를 한 건 중학교 축제 때였다"라고 털어놨다.예술고등학교에 진학한 후 SM엔터테인먼트 오디션을 보게 된 일화도 밝혔다. 바다는 "학교에 SM 직원이면서 영어 과외를 하는 선생님이 있었다"며 "이분이 오디션을 데리고 갔다"고 털어놨다.바다는 "선생님이 '회사 와서 노래를 한 번만 해주면 피자를 사주겠다'고 했다"며 계약을 안 하더라도 목소리를 학습 자료로 쓰고 싶다는 제안을 받았다고 했다. 하지만 이후 그 영상을 본 이수만이 바다를 S.E.S 리드보컬로 합류시키며 정식으로 데뷔하게 됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr