이효리 부부, n년 만에 찾은 스크린…극장 데이트에 광대승천

가수 이효리와 이상순 부부가 오랜만에 극장 데이트를 즐기며 변함없는 애정을 드러냈다.이효리는 최근 자신의 SNS 스토리에 "오랜만에 극장 데이트"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에는 영화관을 찾은 이효리와 이상순 부부의 모습이 담겼다. 이상순은 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있고, 이효리는 남편의 어깨에 다정하게 팔을 두른 채 편안한 미소를 지으며 애정을 표현했다. 꾸밈을 최소화한 자연스러운 모습에서도 두 사람만의 여유로운 분위기가 고스란히 전해진다.두 사람은 배우 엄정화의 초대로 영화 '오케이 마담' 시사회 현장을 찾은 것으로 알려졌다. 바쁜 일상 속 오랜만에 극장을 찾아 데이트를 즐긴 부부의 소탈한 모습이 훈훈함을 더했다.특히 이효리와 엄정화는 오랜 시간 연예계를 대표하는 절친으로 우정을 이어오고 있다. 서로의 활동을 응원하며 꾸준히 인연을 이어온 만큼, 이번 시사회 참석 역시 두 사람의 변함없는 의리를 보여주는 장면으로 눈길을 끌었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr