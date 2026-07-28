가수 송하예가 웨딩드레스를 착용한 채 미소를 보이고 있다. / 사진=송하예 SNS

사진=송하예 SNS

가수 송하예가 의미심장한 게시물로 연예계 동료들을 놀라게 했다.송하예는 지난 27일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 '행복'이라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 송하예가 웨딩드레스를 착용한 채 부케를 들고 있는 모습. 이를 본 동료들은 "아니 뭔데?", "진짜로?", "어머어머" 등의 반응을 보이고 있다.한편 송하예는 1994년생으로 만 32세다. 2014년 데뷔했으며 오디션 프로그램 '슈퍼스타K'와 '메이드 인 유', 'K팝스타 시즌 2'에 참가한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr