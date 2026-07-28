배우 이정진이 연애관에 대해 소신 발언을 했다. /사진=텐아시아DB

배우 이정진이 연애관에 대해 소신 발언을 했다. /사진제공=tvN STORY

배우 이정진(48)이 자신의 연애관에 대해 소신 발언을 했다.지난 27일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 배우 이정진이 게스트로 출연했다.이날 이정진은 마지막 연애에 대해 "1년 반 정도 됐다"고 답했다. 그러면서 "헤어지고 다시 만난 사람은 한 명도 없다. 아쉬움은 있어도 미련은 두지 않는다"고 강조했다.이정진은 채널A 예능 '신랑수업2'에서 소개팅 상대에게 차 문을 열어주지 않아 불거진 '매너 없는 남자' 논란에 대해서도 입 열었다. 그는 "한 번 할 거면 끝까지 하는 게 맞다고 생각한다. 상황에 따라 상대가 몸을 다쳤거나 짐이 있다면 열어줄 수 있다"고 설명했다.이어 그는 "그런 행동을 당연히 해야 하는 거라고 여긴하면 비서를 만나야 하는 것"이라며 "수저를 놔주거나 하는 건 다 할 수 있다. 근데 굳이 차 문까지 열어줘야 하냐"라고 자신의 생각을 밝혔다.여친이 생일날 공주 대접을 받고 싶어하면 어떻게 하겠냐는 질문에 이정진은 "제가 왕자가 아니지 않나"라고 거듭 소신을 꺾지 않았다. 그러면서 이정진은 "사람은 상대적이다. 상대가 그렇게 해주면 나도 할 것"이라고 덧붙였다.결혼 계획에 대해 이정진은 "결혼도 하고 싶고 자녀도 갖고 싶다"라고 밝혔고, 이영자는 "내가 보기엔 못 갈 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr