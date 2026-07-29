사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 남편 김영훈의 실체를 폭로했다.28일 유튜브 채널 '보라이어티'에서는 황보라가 남편 차현우, 아들 우인과 함께 슬리피 가족을 만나 키즈카페에서 공동 육아를 체험하는 모습이 공개됐다.이날 황보라는 아들 우인과 함께 슬리피의 연년생 남매 우아, 우유를 만나 공동 육아를 체험하며 둘째 계획부터 현실 육아 고민까지 가감 없이 털어놨다.황보라는 "둘째를 준비하면서 다둥이 육아 유튜브를 찾아봤는데 슬리피 오빠 영상이 알고리즘에 떴다"며 "다둥이를 키우는 만큼 어떤 교육관을 갖고 있는지, 훈육은 어떻게 하는지, 아빠는 아이들과 어떻게 놀아주는지 정말 궁금했다"고 만남의 이유를 밝혔다. 이어 "우리 유튜브에는 아빠가 한 번도 나온 적이 없는 것 같다"며 남편 김영훈의 출연을 은근히 기대하는 모습도 보였다.키즈카페에서 만난 슬리피의 두 아이는 서로 다른 매력을 뽐냈다. 활발하게 뛰어다니는 첫째와 차분한 둘째를 바라보던 황보라는 "이 정도면 연년생 할 만하다"고 감탄했지만, 슬리피는 "순해도 너무 힘들다. 행복도 두 배지만 힘듦도 두 배"라고 현실적인 답을 내놨다. 황보라 역시 "나 둘째를 너무 갖고 싶다"며 시험관을 준비 중인 사실을 언급했다.특히 우인의 넘치는 에너지는 현장을 웃음바다로 만들었다. 물고기 잡기 놀이부터 뛰어다니기까지 쉼 없이 움직이는 아들을 따라다니던 황보라는 "활력이 장난 아니다"라며 혀를 내둘렀다. 반면 슬리피는 "저 정도면 그냥 두면 된다. 지칠 때까지 뛰어놀게 하는 게 좋다"고 조언하며 여유로운 육아 고수의 면모를 보였다.가장 큰 웃음을 안긴 건 남편 김영훈을 향한 황보라의 폭로였다. 슬리피가 "유튜브를 시작하고 좋은 점이 있냐"고 묻자 그는 "어차피 주말에는 아이들과 시간을 보내야 하지 않냐"고 답했다.이에 황보라는 곧바로 "맞다. 제가 유튜브를 좋아하는 이유가 있다"고 맞장구를 쳤다. 이어 "원래 우리 신랑은 어디 나가는 걸 진짜 싫어한다. 그런데 '유튜브 찍어야 되니까 나가자'고 하면 억지로라도 같이 외출하게 된다"고 말해 폭소를 자아냈다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생인 차현우(김영훈)과 결혼했으며, 슬하에 아들 우인을 두고 있다. 최근에는 유튜브를 통해 현실 육아와 가족의 일상을 꾸밈없이 공개하며 시청자들과 활발히 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr