사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 문희준이 40번째 다이어트에 돌입한 가운데, 걸그룹 아이브 식단 관리법을 듣고 고개를 내저었다.28일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 H.O.T. 문희준과 크레용팝 출신 소율 부부의 일상이 공개됐다.이날 문희준은 데뷔 30주년을 기념해 리즈 시절 몸매를 되찾기 위한 다이어트에 나섰고, 아내 소율은 남편을 위해 다양한 아이돌 다이어트 비법을 소개했다.무려 40번째 다이어트에 도전한 문희준은 평소 즐기던 음식 대신 닭가슴살과 샐러드로 식사를 준비했다. 그러나 시작부터 쉽지 않았다. 그는 "나이가 들어서 다이어트를 하니까 별로 변화는 없고 힘만 드는 느낌"이라며 고충을 털어놨다.소율은 "나잇살이라는 게 있지 않냐"고 조심스럽게 말했지만, 문희준은 곧바로 "그렇게 말하지 마. '나잇살'이라는 말은 우리 집 금지어"라며 단호한 반응을 보였다. 예상보다 예민한 모습에 소율은 "진짜 예민하다"고 웃음을 터뜨렸다."나잇살이라는 게 있지 않냐"고 조심스럽게 말했지만, 문희준은 곧바로 "그렇게 말하지 마. '나잇살'이라는 말은 우리 집 금지어"라며 단호한 반응을 보였다. 예상보다 예민한 모습에 소율은 "진짜 예민하다"고 웃음을 터뜨렸다.소율은 남편을 위해 최근 아이돌들의 식단 관리법도 소개했다. 그는 "아이돌 다이어트가 있다"며 "아이브 장원영은 한 끼를 3시간 동안 먹는다고 하더라"고 말했다. 이어 "아이브 가을은 한 입을 먹으면 30번 이상 씹는다고 한다"고 덧붙이며 천천히 오래 씹는 식습관을 권했다.문희준은 쉽게 납득하지 못했다. 그는 "그걸 어떻게 그렇게 하냐"며 "입안에서 음식이 상하는 느낌이다. 나는 싫다"고 질색해 웃음을 자아냈다.소율은 포기하지 않았다. 직접 삶은 달걀을 건네며 30번 씹기에 도전하도록 했고, 문희준은 마지못해 따라 했다. 하지만 몇 번 씹지 않아 괴로운 표정을 지은 그는 "지금 달걀이 내 입안에서 방귀 낀 것 같다"고 엉뚱한 표현을 내놔 폭소를 유발했다. 이를 본 소율과 딸 희율은 웃음을 참지 못했고, 집안은 순식간에 웃음바다가 됐다.소율은 이어 "다이어트의 핵심은 더 많이 움직이는 것"이라며 "20~30대 때 하던 방법은 이제 안 통한다. 예전보다 두 배는 움직여야 한다"고 현실적인 조언도 건넸다.그러나 문희준은 "내 다이어트는 내가 알아서 할게"라며 단호하게 선을 그었다. 이후에도 그는 아이브 안무를 흉내 내는 등 특유의 예능감으로 가족들을 웃게 만들었지만, 식단만큼은 쉽지 않은 표정을 감추지 못했다.한편 문희준은 H.O.T. 데뷔 30주년을 맞아 팬들에게 리즈 시절의 모습을 보여주기 위해 대대적인 변신을 예고했다. 과거 '캔디' 활동 당시 몸무게였던 58kg을 떠올리며 목표 체중을 60kg 초반으로 잡았고, 체중 감량과 함께 헤어스타일까지 데뷔 초 모습으로 되돌리는 프로젝트를 진행 중이다. 수차례 다이어트와 요요를 반복했던 그가 이번에는 팬들과의 약속을 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr