김진원의 인생사가 공개된다./사진제공=EBS

김진원의 인생사가 공개된다./사진제공=EBS

뱀 잡던 소년에서 연 매출 최대 160억 원의 목재 회사 CEO가 된 '본업 나무꾼, 부업 제트스키 선수' 김진원의 성공 비결이 공개된다.오는 29일 오후 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 제트스키 국가대표이자 연 매출 최대 160억 원의 목재 회사를 이끄는 김진원의 인생사가 공개된다.김진원은 환갑을 앞둔 지금도 세계 무대를 누비는 현역 제트스키 선수로, 2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임에 국가대표로도 출전했다. 김진원의 레저장을 찾은 서장훈과 장예원은 선착장을 가득 메운 김진원 소유의 11대의 제트스키, 7대의 보트에서 시선을 떼지 못한다. "제트스키 한 대 가격이 3500만 원, 보트 한 대는 1억 원이 넘는다"는 김진원의 설명이 놀라움을 더한다.무려 100억 원 상당의 나무를 보유한 그의 목재 회사도 공개된다. 서장훈과 장예원은 100억 원어치의 나무 가운데 일부가 전시된 원목 자재 경매장에 들어서자, 거대한 나무 통판들로 가득 찬 압도적인 풍경에 탄성을 지른다.베테랑 나무꾼 김진원의 놀라운 도끼질 실력도 눈길을 사로잡는다. 서장훈은 도끼질 한 번에 굵은 통나무가 두 동강 나는 장면을 보고 "이거 진짜 어려운 건데"라며 감탄한다.가슴 아픈 과거사도 이어진다. 김진원은 강원도 삼척의 시골 마을에서 10남매 중 여덟째로 태어났다. "전기가 없어 호롱불을 켜고 살았다"고 말할 정도로 어려운 가정 형편 속에서 자란 그는 학교도 제대로 다니지 못한 채, 나무꾼이었던 아버지를 따라 열두 살부터 생업에 뛰어들었다. 산에서 나무를 해다 팔고, 때로는 뱀을 잡아 판 돈으로 생계를 유지한 적도 있었다.김진원은 "독사는 300원, 작은 살모사는 500원, 큰 살모사는 1000원을 받고 팔았다"며 살모사에 물려 죽음의 문턱까지 넘나드는 사고를 겪기도 했다. 그는 아직도 선명하게 몸에 남아 있는 뱀에 물린 흉터를 보여주며 "너무 고생을 해서 그 시절 이야기만 하면 울게 된다"며 끝내 눈시울을 붉힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr