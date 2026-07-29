사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 지드래곤에게 선물 받고, 유튜브 실버버튼까지 품에 안으며 기쁨을 드러냈다.28일 고소영의 유튜브 채널에는 '애들이 남긴 밥 먹는다는 고소영의 충격적인 냉장고 실태 (장동건 라면 레시피)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 고소영은 주방을 소개하던 중 아들 준혁 군의 식사를 챙기며 분주한 일상을 보였다. 고기를 구워 아들 방으로 가져다준 고소영의 다정한 말투에 제작진은 "아들에게 되게 다정하게 말한다"고 감탄했다.이에 고소영은 "다정하게 해야 아이도 다정해진다. 내가 짜증 내면 같이 기분이 안 좋아지지 않느냐"고 말했다. 이어 "참을 인(忍) 자를 그리면서 '준혁아, 윤설아'라고 부르는 것"이라며 두 자녀를 대하는 자신만의 육아 방식을 전했다.그런 가운데 촬영 도중 지드래곤에게 온 선물이 도착해 눈길을 끌었다. 택배 상자를 확인한 고소영은 "컬래버하는 걸 가끔 이렇게 보내준다"고 설명했다. 제작진이 지드래곤이 직접 보내주는 것이냐고 묻자 "리스트를 만들어서 보내는 것 같다"고 답했다.상자 안에는 지드래곤의 브랜드와 캐릭터가 협업한 휴대전화 케이스가 담겨 있었다. 고소영은 선물을 살펴보며 "나 지용이 좋아한다. 너무 귀엽다"고 만족감을 드러냈다. 이어 제작진을 향해 "부럽지?"라고 장난스럽게 말해 웃음을 안겼다.제작진은 "아들 방에 고기를 가져다주다가 갑자기 지드래곤에게 선물을 받는다"고 말하며 고소영의 남다른 일상에 감탄했다. 고소영 역시 선물을 든 채 환한 미소를 보이며 반가움을 감추지 못했다.영상 말미에는 또 다른 깜짝 선물이 기다리고 있었다. 제작진은 고소영에게 상자 하나를 건넸고, 그는 "갑자기 왜 그러느냐. 무섭게"라며 긴장한 모습을 보였다. 그러나 상자 안에 든 유튜브 실버버튼을 확인한 순간 고소영은 크게 기뻐했다.고소영은 "안 그래도 물어보려고 했다. 왜 나는 이게 없나 했다"며 "정말 받기 힘들었다"고 벅찬 마음을 표현했다. 실버버튼은 유튜브 구독자 10만 명을 돌파한 채널에 수여되는 인증패다.그는 "감사하다. 아이들이 보게 잘 걸어놔야겠다. 신기하다"고 말했다. 이어 실버버튼을 목에 걸어보라는 제안에 즐거워하며 "골드버튼을 향하여 구독과 좋아요 잊지 말아 달라"고 외쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr