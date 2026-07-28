사진=김해준 인스타그램

사진=유튜브 '롤링썬더'

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코미디언 김해준이 아내 김승혜와 만나기 위해 평생 지켜온 가치관까지 바꿨다고 밝혔다.28일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 콘텐츠 '신여성'에는 '딱 말해, 나보람이야 김승혜야? 비혼주의 김해준이 결혼을 결심한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김해준은 김승혜와의 연애 비하인드부터 비혼주의를 내려놓게 된 계기까지 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.조혜련은 과거 김해준, 김승혜와 함께 연극 무대에 섰던 일을 떠올리며 "그때부터 둘이 사귄 것 아니냐"고 의심했다. 이에 김해준은 "절대 아니다"라며 손사래를 쳤다.그는 "연극을 함께했을 때는 친구였다. 시간이 지나 서로 안부를 묻고 연락을 하게 됐고, 통화를 시작하면 3~4시간씩 이야기할 정도로 대화가 너무 재미있었다"고 회상했다. 이어 "관심이 아예 없었던 건 아니었다. 알아보고 싶다는 마음이 생겼다"고 솔직하게 말했다.하지만 두 사람 사이에는 쉽게 넘기 어려운 벽이 있었다. 당시 김해준은 결혼 자체에 관심이 없는 비혼주의자였기 때문.김해준은 "그때만 해도 혼자 사는 게 훨씬 좋겠다는 생각을 오래 해왔다. 비혼주의에 가까운 사람이었다"고 털어놨다. 반면 김승혜는 달랐다. 그는 "김승혜 씨는 '진지하게 결혼할 생각이 없으면 연애도 하지 않는다'는 사람이었다"고 밝혔다.결국 김해준은 자신의 가치관부터 돌아봐야 했다. 그는 "거짓말을 하고 연애를 시작할 수는 없었다. 내가 평생 가지고 있던 비혼주의에 대한 생각을 바꿔야만 했다"며 "고백하고 실제로 만나기까지 한 달 정도 걸렸다"고 말했다.그 한 달은 김해준에게 결코 짧지 않은 시간이었다고. 그는 "친구도 많지 않은데 그 기간 동안 친한 친구들을 만나 속내를 다 털어놨다. 이야기를 하면서 내 생각도 정리됐고, 다른 사람들이 바라보는 김승혜의 모습도 들으면서 확신이 더 커졌다"고 설명했다.오랜 고민 끝에 내린 결론은 단 하나였다. 김해준은 "내 가치관을 바꿀 수 있겠다는 생각이 들었다. 김승혜와는 평생 친구처럼 정말 재미있게 잘 지낼 수 있겠다는 확신이 생겼다"고 고백했다.마음을 정한 뒤 김승혜에게 자신의 진심을 전했다. 그는 "진지하게 생각했고 내 생각이 바뀌었다고 이야기했다. 그만큼 고민한 걸 김승혜도 알아주고 기다려줬다"고 말했다.이어 "그러자 김승혜가 '그럼 오늘 만나자'고 하더라. 마침 친구들과 함께 있었는데 그 자리에서 바로 친구들에게 나를 소개해주며 '오늘부터 1일'이 됐다"면서 "김승혜가 빼도 박도 못 하게 됐지"라고 당시를 떠올리며 미소 지었다.이경실은 "그 나이에 한 달을 고민한 건 굉장히 길게 생각한 것"이라고 감탄했다. 조혜련 역시 "우리가 '골때리는 그녀들'을 하면서 김승혜를 알지 않냐. 정말 올바르고 우직한 사람이라 그런 마음을 갖게 된 것"이라며 두 사람의 인연을 응원했다.한편 김해준과 김승혜는 지난해 결혼했으며, 현재 첫 딸의 출산을 앞두고 있다. 방송과 유튜브를 통해 결혼 생활과 예비 부모의 일상을 공개하며 많은 축하를 받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr