사진 = '다혜가다했다DAHYE' 유튜브 채널 캡처

사진 = '다혜가다했다DAHYE' 유튜브 채널 캡처

송다혜가 생일 당일의 일상을 담은 브이로그 영상을 공개해 팬들이 선물한 생일 카페 방문부터 '환승연애' 출연진과의 파티, 서동진과의 오붓한 데이트까지 풍성한 하루를 공유했다.환승연애4'에 출연했던 송다혜가 운영하는 유튜브 채널 '다혜가다했다DAHYE'에서는 '26년’도’생일 브이로그환연 친구들과 생파, 둘만의 소소한 생일데이트, 우리팬들과 함께 생일카페'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 송다혜는 생일을 맞이해 팬들과 주변 지인들에게 받은 커다란 사랑에 깊은 감사함을 표현하는 영상을 게재했다.팬들이 정성스레 준비한 생일 카페를 직접 찾은 다혜는 팬들과 소중한 시간을 보내며 정성 어린 편지와 선물을 확인해 깊은 감동을 표현했다. 공간을 가득 채운 축하 응원에 눈시울을 붉힌 다혜는 바쁜 일정 속에서도 찾아와준 이들에게 감사 인사를 전하며 앞으로 한층 더 건강하고 행복하게 지내겠다는 뜻깊은 다짐을 밝혔다.현장에서는 '환승연애' 출연진들과의 변함없는 끈끈한 우정이 폭발해 훈훈함을 더했다. 귀여운 강아지 모양의 선물을 비롯해 멤버들이 준비한 축하 이벤트에 기뻐한 송다혜는 함께 생일 축하 노래를 부르고 근황과 방송 에피소드를 나누며 유쾌한 식사를 즐겼다.프로그램 종영 이후에도 변함없이 돈독한 친분을 유지하고 있는 이들은 연애 관련 주제로 장난을 치고 웃음꽃을 피우며 뜻깊은 추억을 쌓았다. 이어진 연희동 데이트에서는 서경과 함께 평화로운 골목길을 구경하고 맛있는 음식을 먹으며 힐링의 시간을 이어갔다.또한 방송 출연 이후 약 한 달 만에 성사된 서동진과의 단둘 스시 데이트가 공개돼 커다란 이목을 집중시켰다. 서동진이 송다혜를 위해 미리 예약해 둔 식당에서 오붓한 시간을 가진 두 사람은 피부 트러블 등 소소한 고민부터 근황까지 솔직한 대화를 나눴다. 식당 직원으로부터 잘 어울리는 커플이라는 칭찬을 듣기도 한 두 사람은 코스 요리 재료 맞히기 내기를 진행하는 등 식사 내내 다정한 호흡을 자랑했다. 디저트로 나온 모나카 아이스크림을 즐기며 행복한 소원을 빈 송다혜는 사랑하는 이들과 함께한 완벽한 생일을 성황리에 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr