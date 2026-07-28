사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' H.O.T. 문희준이 40번째 다이어트를 선언했다.28일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 문희준, 소율 부부의 일상이 공개됐다. 이날 스페셜 MC로는 god 김태우가 출연해 문희준의 결혼생활을 지켜본 소감을 전했다.이날 문희준은 특유의 '커튼머리'를 유지하는 이유부터 공개했다. 소율이 "머리는 왜 계속 이렇게 하냐"고 묻자 문희준은 "내가 데뷔했을 때부터 긴 머리가 주된 스타일이었다"며 "팬들이 예전 단발머리를 다시 보고 싶어 하신다. 올해 데뷔 30주년이라 팬들을 위해 기르는 것"이라고 설명했다.이어 염색 계획을 묻는 질문에는 "아내도 믿을 수 없다. 아무도 믿어서는 안 된다"며 장난스러운 반응을 보여 웃음을 자아냈다. 아직 새로운 헤어 컬러는 비밀이라며 팬들의 기대감을 높였다.무엇보다 눈길을 끈 것은 문희준의 다이어트 선언이었다. 그는 "30주년을 맞아 팬들이 보고 싶어 하는 예전 모습을 보여드리고 싶다"며 "40번째 다이어트를 시작했다"고 밝혔다. 다이어트 7일 차에 접어든 그는 직접 닭가슴살과 샐러드 식단을 준비하며 의지를 다졌다.문희준은 "다이어트만 아니면 샐러드는 먹고 싶지 않다. 그래도 해야 하지 않냐"며 "팬들이 보고 싶은 건 그때 그 모습 그대로다. 그 모습을 보여드리기 위해 먹는 것"이라고 털어놨다. 이어 "'캔디' 활동 당시 몸무게가 58kg이었다. 목표는 60kg 초반"이라고 밝혀 시선을 사로잡았다.'요요 장인'이라는 별명답게 수차례 체중 감량과 증량을 반복했던 문희준은 이번에도 팬들과의 약속을 위해 다시 한번 식단 관리에 돌입했다. 데뷔 30주년이라는 의미 있는 해인 만큼 과거 리즈 시절의 모습을 되찾겠다는 의지가 어느 때보다 강했다.한편 스튜디오에서는 김구라가 "문희준과 김태우가 1세대 아이돌 요요 쌍벽"이라고 표현해 웃음을 선사했다. 김태우가 "'보통날' 때 80kg대였고, 최고 몸무게는 세 자리"라고 고백하자, 문희준은 "나는 세 자리까지 간 적 없다"고 선을 그었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr