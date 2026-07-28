사진=이민정 유튜브

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배우 이병헌이 아내 이민정의 요리를 향한 애정 어린 해명으로 현실 부부 케미를 완성했다.28일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 고기에 진심인 이민정이 BH와 찐으로 자주가는 삼겹살집 공개 [MJ 맛집 투어 삼겹살편]'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 "돼지고기에 진심"이라며 자신이 자주 찾는 삼겹살 맛집 투어에 나섰다. 첫 번째 냉동삼겹살 맛집부터 시작해 서울의 유명 돼지고기 전문점을 차례로 찾은 그는 "일주일에 두 번은 오는 집"이라며 남다른 애정을 드러냈다.특히 두 번째 맛집에서는 "베컴이 다녀간 뒤 더 유명해졌다"고 소개해 눈길을 끌었다. 이민정은 "베컴도 김치찌개에 라면 사리를 넣어 먹었는지 궁금하다"고 말했고, 직원이 "다 드셨다"고 답하자 "베컴도 먹었다는 그 라면 사리"라며 웃음을 터뜨렸다.이어 방문한 곳은 남편 이병헌이 특히 좋아하는 단골 고깃집이었다. 이민정은 "반찬이 정말 맛있어서 오빠가 자주 오는 곳"이라며 고추장찌개와 다양한 김치, 새우젓 등을 추천했다.식사를 하던 중 이병헌도 합류했다. 그는 지인을 만나 "우리 와이프 유튜브 찍는다고 왔다"고 자연스럽게 인사한 뒤 식탁에 앉았다. 두 사람은 고기와 함께 나온 고추장찌개를 맛봤고, 이민정은 "너무 맛있다"며 감탄했다.평소 고추장찌개를 즐기지 않는다는 이병헌도 연신 숟가락을 들었다. 그는 "나 솔직히 고추장찌개 별로 안 좋아하는데 진짜 최고다. 여기 정말 맛있다"며 리필까지 요청해 놀라움을 안겼다.하지만 이 한마디는 곧바로 아내의 '팩트 폭격'으로 이어졌다. 이민정은 "이상하다. 내가 해줄 때는 '최고다'라는 말이 안 나오는데?"라고 장난스럽게 물었고, 순간 당황한 이병헌은 급히 수습에 나섰다.이병헌은 "민정이가 해주는 건 범접할 수 없는 레벨"이라며 "이건 밖에서 먹는 고추장찌개 중 최고라는 뜻이다. 세상에 하나뿐인 민정이 요리와는 다르다"고 재치 있게 해명해 웃음을 자아냈다.이민정은 이날 방문한 맛집에 대해 "100점 만점에 98점"이라며 "반찬부터 김치, 고기, 소금과 새우젓까지 신경을 정말 많이 썼다"고 높은 점수를 매겼다. 이어 "다음 집에서 만나요"라며 삼겹살 맛집 투어의 다음 편을 예고했다.한편 이민정과 이병헌은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 유튜브를 통해 일상을 공개 중인 이민정은 남편과의 자연스러운 티키타카로 또 한 번 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr