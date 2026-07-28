사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 자녀들의 식사를 챙기고 남은 음식을 먹는 '현실 엄마'의 일상을 공개했다.28일 고소영의 유튜브 채널에는 '애들이 남긴 밥 먹는다는 고소영의 충격적인 냉장고 실태 (장동건 라면 레시피)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 고소영은 주방을 소개하던 중 "나 지금 밥해야 한다. 아들이 학원에 가야 해서 정신이 없다"며 급하게 식사를 준비했다. 미리 끓여둔 차돌된장찌개를 꺼낸 그는 등심을 버터에 구우며 "학원에 가면 먹을 시간이 없다. 빨리 먹여 보내야 한다. 애들이 더 바쁘다"고 말했다.고소영은 정갈하게 차린 음식을 아들의 방으로 가져다주면서도 "내가 원래 이렇게 아들한테 갖다 바치지는 않는다. 오늘은 촬영해야 하니까 그런 것"이라고 해명해 웃음을 안겼다.냉장고 속 남은 반찬을 소개하던 고소영은 "어제 먹다 남은 비엔나소시지다. 잔반 처리를 내가 거의 한다"고 털어놨다. 제작진이 만류하자 그는 "아이들이 먹다가 더럽게 남긴 게 아니라 프라이팬에 남은 음식을 소분해 둔 것"이라고 설명했다.이어 "어제도 일하고 와서 밥 한 숟가락을 된장찌개에 말아 김치랑 먹었다. 불쌍해 나?"라고 너스레를 떨었다. 또 "아이들이 밥을 다 먹지 않고 남기면 내가 먹는다. 애들 남긴 건 엄마가 먹지 않느냐"고 말해 공감대를 형성했다.고소영은 유명 해외 브랜드 식기세척기를 라면 보관대로 사용해 웃음을 나겼다. 그는 "전자제품은 국내 제품이 최고다. 해외 제품은 공간이 좁다"고 토로했다.식기세척기를 가득채운 라면에 대해 고소영은 "농심에서 운영하는 골프장 클럽하우스에서는 공장에서 만든 지 3일 된 라면만 판매한다고 한다. 유통 과정이 짧아서 그런지 맛이 정말 다르다"며 "장동건이 골프장에 갈 때마다 한 박스씩 사 온다"고 밝혔다.고소영은 가족들이 신라면으로 라면땅을 만들어 먹는다고도 전했다. 그는 "전자레인지에 돌린 뒤 스프를 살짝 뿌리면 바삭바삭하다"면서도 "나는 못 한다. 신랑이 해야 한다. 고수가 해야 한다"고 말했다. 이어 "딸과 아빠가 많이 먹고 나는 옆에서 한두 개씩 뺏어 먹는다"며 소탈한 가족의 일상을 자랑했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr