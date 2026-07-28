사진 = '엘르 코리아' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엘르 코리아' 유튜브 채널 캡처

배우 남주혁과 노윤서가 넷플릭스 시리즈 '동궁' 촬영 당시의 유쾌한 장난 비하인드와 반전 매력을 솔직하게 고백했다.유튜브 채널 '엘르 코리아'에서는 '다음에 같이 작품요? 안 할래요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 남주혁 노윤서 역대급 케미임. 너무 웃겨서 진행이 힘들었던 동궁 케미공작소'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 남주혁과 노윤서는 인터뷰에서 서로의 관계를 상극이자 자석 케미라고 정의하며 시청자들의 이목을 사로잡았다.극 중 구천과 생강이라는 캐릭터가 상극임에도 서로 붙어 있어야 살 수 있듯이 현실에서도 티격태격하며 웃음을 자아낸 두 사람은 첫인상과 달라진 친밀함을 전했다.첫인상은 착하고 예의 바르다고 느꼈으나 지금은 서로 장난도 많이 치고 허당 같은 면도 알게 된 편한 사이가 됐다고 언급한 남주혁과 노윤서는 인터뷰 내내 유쾌한 장난을 주고받으며 현실 케미를 증명했다.현장에서는 촬영장 비하인드 에피소드가 연이어 폭로돼 큰 웃음을 안겼다. 남주혁은 "촬영 중 노윤서에게 다리 꼬지 마라, 다리 떨지 마라 복 떨어진다, 집 가고 싶다 등 계속해서 '윤서야 공격'을 퍼부어 집중을 방해했다"고 털어놓았다.노윤서는 "촬영에 집중하려 할 때 선배의 장난 섞인 말투가 귓가에 맴돌아 당황했다"며 웃음을 터뜨렸고 남주혁이 비빔국수를 먹었다고 거짓말을 해 정색하며 속았던 순간을 증언했다. 남주혁은 "노윤서가 연락이 잘 안 되는 편"이라고 밝혔고 노윤서는 남주혁이 촬영장에서 자신을 어루만지는 습관이 있다고 언급해 반전 매력을 안겼다.또한 두 사람은 힘든 촬영 현장 속에서 서로에게 느꼈던 고마운 감정을 털어놓으며 온기를 더했다. 노윤서는 혼자 촬영하는 신이 많았지만 남주혁과 함께하는 날에는 늘 즐겁게 촬영을 이어갔다고 전했다.남주혁은 노윤서가 힘든 수중 촬영을 하면서도 티를 내지 않고 성숙하게 해내는 모습에 고마움을 느꼈다고 화답했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr