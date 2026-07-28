사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

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'나는솔로' 28기 출연자 상철, 정숙 부부가 선배의참견 마지막 에피소드에 출연해 32기 솔로나라 상황을 정밀 분석하고 최종 커플 예측과 함께 6주간의 리뷰 대장정을 마치는 진솔한 소감을 전했다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '앗! 나는솔로도 연애 프로그램 이었지... 마지막까지 과몰입완 (+ 영수형 커플 소취)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 28기에서 이어진 상철, 정숙 부부는 '나는솔로' 출연이 자신들의 인생에 미친 깊은 의미를 되새기며 대화를 시작했다.솔로나라를 인생의 두 번째 터닝 포인트라 정의한 정숙은 출연 전후로 삶이 완전히 달라졌으며 혼자였을 때보다 지금이 훨씬 행복하다는 소회를 밝혔다. 이어 솔로나라를 인생의 아주 큰 발자국이라 표현한 상철은 새로운 시작을 알린 중요한 지점이었다며 과거의 특별한 추억을 회상했다.이어 두 사람은 32기 출연자들의 복잡한 심리와 관계를 세밀하게 분석하며 최종 커플 가능성을 점쳤다. 광수와 옥순, 영수와 영숙을 최종 예상 커플로 지목한 두 사람은 영철과 영자 사이의 감정 변화, 광수와 옥순의 데이트 장면 등을 살펴보며 깊은 몰입감을 드러냈다.특히 상철은 개인적인 바람을 담아 영수가 꼭 좋은 인연으로 이어지길 바란다며 진심 어린 응원을 보냈고, 여자 출연자들 간의 치열한 경쟁과 게임 활약상에 폭풍 공감을 보내며 열띤 반응을 보였다.6주간의 리뷰 콘텐츠를 마무리하며 상철과 정숙 부부는 시청자들을 향해 감사의 인사를 건넸다. 상철은 "시청자들과 소통하는 기분으로 정말 즐겁고 특별한 시간을 보냈다"고 전했다. 이어 정숙은 "육아로 바쁜 일상을 보내던 중 촬영을 위해 예쁘게 꾸미고 시청자들을 만난 시간이 선물 같았다"며 제작진을 향한 고마움을 전했다.32기 리뷰 대장정을 성공적으로 마무리한 두 사람은 소중한 추억을 가슴에 품은 채 감동적인 인사를 전하며 방송을 성황리에 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr