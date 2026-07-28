이정현 / 사진 = 이정현 SNS

가수 겸 배우 이정현이 성형외과 의사 시매부의 개원을 축하했다.28일 이정현은 자신의 SNS에 "우리 시매부가 강남에 성형외과를 오픈했습니다"라는 글과 함께 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에서 이정현은 시매부와 팔짱을 낀 채 훈훈한 투샷을 남겼다. 그는 "시매부 개원 축하"라는 문구를 덧붙여 다시금 축하 인사를 전했다.특히, 이정현의 엘리트 집안에 이목이 쏠렸다. 정형외과 의사인 그의 남편에 이어 시매부 역시 성형외과 의사임이 밝혀지면서 놀라움을 자아냈다. 누리꾼들 역시 "줄줄이 의사 집안이네", "라인업 장난 아니다" 등의 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편, 이정현은 2019년 3세 연하의 정형외과 의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 이정현은 지난 2023년 6월 인천 남동구 소재의 한 병원 건물을 194억 4000만 원에 매입해 화젤르 모은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr