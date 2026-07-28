장원영 / 사진 = 장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 무결점 몸매를 자랑했다.28일 장원영은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 크롭톱 디자인의 유니폼을 입고 메이저리그 경기 시구에 나선 장원영의 모습이 담겼다. 그는 자연스러운 웨이브 머리와 링 귀걸이를 착용하고 이국적인 비주얼을 자아내 감탄을 샀다.특히, 그의 군살 하나 없는 실루엣이 눈길을 끌었다. 이날 그는 유니폼이 넉넉히 남을만큼 가녀린 팔뚝 라인과 잘록한 한 줌 허리, 선명한 기립근을 자랑했다. 그러면서도 장원영은 남다른 기럭지와 소멸 직전의 작은 얼굴로 모델 비율을 자아내 놀라움을 안겼다.사진을 본 팬들은 "비율 대박", "장원영 미모가 미국을 뒤집어놓으셨다" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편, 장원영이 속한 아이브는 지난 21일 캐나다 토론토 스코샤뱅크 아레나에서 월드투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이엠)의 포문을 열었다. 아이브는 해당 공연을 시작으로 몬트리올, 뉴어크, 오스틴, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버 등 8개 도시를 순회할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr