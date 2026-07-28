불꽃 파이터즈가 승리에 한 걸음 다가섰다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 11화 캡처본

불꽃 파이터즈가 승리에 한 걸음 다가섰다./ 사진 제공 : 스튜디오C1 11화 캡처본

불꽃 파이터즈가 승리에 한 걸음 다가섰다.27일 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 11화에서 불꽃 파이터즈는 휘문고 불펜진을 공략해 두 번의 빅이닝을 만들어내며 8:1로 크게 앞섰다.이날 선발로 나선 유희관은 1, 2번 타자에게 연속 안타를 허용했다. 자칫하면 선취 득점을 내줄 수 있는 상황, 유희관은 투수 앞으로 뜬 번트 타구를 일부러 떨어트린 뒤 곧바로 3루수 정성훈에게 송구했다. 이미 출발했던 주자들이 미처 베이스로 돌아가지 못하면서 병살 플레이를 완성했다.이에 맞서 휘문고는 강속구 투수 임호윤을 마운드에 올렸다. 임호윤은 구위로 파이터즈 타선을 윽박질렀다. 2회 말에도 가볍게 2아웃을 잡은 임호윤은 이택근에게 솔로포를 내주며 통한의 선취점을 내주고 말았다.3회 말, 파이터즈는 정근우의 2루타로 득점 기회를 잡았고 최수현 타석에서 휘문고의 실책이 겹치며 손쉽게 추가점을 올렸다. 이어 박용택의 스트레이트 볼넷으로 찬스가 이어지자 휘문고는 투수를 교체했다. 2아웃 주자 1, 2루, 정성훈은 바뀐 투수 이준범을 상대로 몸 맞는 공을 얻어내며 만루 찬스를 만들었다. 추가점이 필요한 순간, 후속 타자 정의윤은 2타점 적시타를 터뜨리며 점수를 4:0까지 벌렸다.그러나 4회 초 선두타자 허진호에게 안타를 맞은 유희관은 후속 타자를 삼진으로 돌려세웠지만, 4번 타자 김도훈에게 좌중간을 가르는 1타점 2루타를 헌납했다. 흔들린 유희관은 이후에도 볼넷과 안타로 위기를 맞았다. 결국 김성근 감독은 유희관을 내리고 이대은을 투입했다. 이대은은 삼진과 3루수 앞 땅볼로 이닝을 마무리 지었다.파이터즈는 4회 말, 다시 한번 폭발적인 타격을 선보였다. 박재욱의 2루타와 김재호의 번트 안타로 만든 찬스에서 정근우의 안타가 터져 나오며 1점을 더 달아났다. 여기에 최수현의 희생 번트와 박용택의 스트레이트 볼넷으로 1아웃 주자 만루가 만들어졌고, 타석에 선 이대호는 침착하게 밀어내기 볼넷을 골라냈다. 정성훈과 정의윤까지 적시타를 보태며 8:1까지 점수를 벌렸다.한편 '불꽃야구'는 오는 8월 8일 오후 6시 부산 사직야구장에서 시즌 열두 번째 직관 경기를 펼친다. 상대는 대통령배 전국고교야구대회 통산 최다 우승, 봉황대기 전국고교야구대회 통산 4회 우승에 빛나는 부산고등학교다. 티켓은 오는 8월 4일 오후 2시 yes24를 통해 예매할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr