김혜수 / 사진 = 김혜수 SNS

배우 김혜수(56)가 글래머 자태를 자랑했다.27일 김혜수는 자신의 SNS에 "#지금 불륜이 문제가 아닙니다 #박경희"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 김혜수의 쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 홍보 포스터 촬영 비하인드컷이 게재됐다. 이날 김혜수는 자연스러운 웨이브 헤어와 진한 그린 미니 원피스를 입은 채 한 손에 전동 드릴을 들고 남다른 카리스마를 선보였다.특히, 그의 무결점 몸매가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 김혜수는 독특한 커팅이 가미된 슬리브리스 드레스를 입고 화보 촬영에 나섰다. 그는 딱 붙는 의상에도 굴욕없는 잘록한 허리와 명품 골반 라인으로 남다른 볼륨감을 자랑했다. 뿐만 아니라 김혜수는 군살 하나 없는 늘씬한 기럭지로 각선미를 자아내 감탄을 샀다.한편, 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 안방 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr