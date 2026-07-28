'이런 엿같은 사랑'의 커플 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'이런 엿같은 사랑'의 커플 스틸이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'이 정해인과 하영의 커플 스틸을 공개했다. 티격태격, 알콩달콩 데이트하는 커플 스틸이 궁금증을 자극한다. 정해인, 하영은 서로의 연기 호흡을 자랑하며 작품에 대한 기대를 높였다.오는 8월 7일 공개되는 '이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자신을 남자친구라고 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.공개된 커플 스틸에는 장태하와 고은새의 관계 변화를 엿볼 수 있는 장면들이 담겼다. 기억을 잃은 고은새가 시골 병원에서 장태하와 처음 마주하는 순간부터, 갑작스러운 입맞춤으로 이어지는 예측 불가한 첫 만남이 시선을 끈다.시간이 흐르며 가까워진 두 사람의 모습도 엿볼 수 있다. 서로를 바라보는 다정한 눈빛과 한층 가까워진 스킨십이 설렘을 더하며, 엿마을에서 이어질 두 사람의 인연이 어떻게 변화할지 궁금증을 자아낸다.정해인과 하영은 첫 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 정해인은 "하영 배우는 연기에 대한 열정과 긍정적인 에너지가 정말 큰 배우라는 인상을 받았다. 고은새라는 캐릭터를 섬세하게 표현해 줘서 연기하는 내내 많은 도움을 받았다"고 말했다. 하영은 "정해인 배우에게 많은 것들을 배웠다. 같은 대사를 하더라도 어떻게 하면 두 인물이 사랑스럽게 보일지, 더 설레고 아름다운 장면을 만들 수 있을지 늘 함께 고민하며 제 의견을 물어봐 주셨다. 이런 과정들이 연기에 큰 도움이 됐다"고 화답했다.정해인은 장태하와 고은새의 관계를 관통하는 키워드로 '엿'을 꼽았다. 그는 "엿은 온도가 올라갈수록 더 끈끈하게 달라붙는다. 장태하와 고은새 역시 시련이 찾아올수록 더 단단하게 서로를 붙잡고 함께 극복해 내는 관계라고 생각한다"고 설명했다. 이어 "두 사람은 서로를 만나 조금씩 변화하고 성장해 가는 인물들이다. 여러 역경과 시련을 겪으며 서로를 더욱 굳게 믿고 의지하게 되는 과정을 주목해 주시면 좋겠다"고 이야기했다.하영은 "우연으로 시작해 필연으로 이어지는 두 사람의 사랑이 엇갈리고 부딪히기도 하면서 엿처럼 끈끈하게 얽히게 되는 과정을 집중해서 봐주신다면 진한 달달함을 느끼실 수 있을 것"이라고 귀띔했다. 또한 "고은새의 폭발하는 에너지와 장태하의 우직함이 어떻게 상호작용하는지도 지켜봐 달라"고 전했다.'이런 엿같은 사랑'은 오는 8월 7일 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr