심형탁 아들이 먹방을 펼친다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
심형탁 아들이 먹방을 펼친다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 심형탁의 아들 하루가 자두와 수박, 칼국수까지 먹는 먹방을 선보인다. 18개월이 된 하루는 한층 성장한 모습으로 시청자들을 찾는다. 곽범도 하루와의 첫 만남에 나선다.

오는 29일 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 631회는 '웃음꽃이 활짝 피었습니다' 편으로 꾸며진다. 이번 방송에서 심형탁과 하루 부자는 여름 나들이를 떠난다.
심형탁 아들이 먹방을 펼친다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
심형탁 아들이 먹방을 펼친다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'
생애 처음 자두를 맛본 하루는 새콤달콤한 맛에 눈을 번쩍 뜨며 반응한다. 자두를 두 손으로 꼭 쥔 채 먹는 모습이 웃음을 자아낸다.

이어 여름 대표 과일인 수박 먹방도 펼친다. 얼굴보다 큰 수박을 두 손으로 들고 붉은 과육만 골라 먹는 하루의 모습이 눈길을 끈다.

칼국수 먹방도 이어진다. 양손에 포크와 숟가락을 든 하루는 칼국수 면을 입에 넣은 뒤 진공청소기처럼 '호로록' 빨아들이며 능숙한 면치기를 선보인다. 이를 본 심형탁은 "하루가 칼국수도 잘 먹네"라며 흐뭇한 미소를 감추지 못한다.

이날은 특별한 손님도 찾아온다. 13세와 12세 두 딸을 키우는 곽범이 하루를 만나기 위해 나선 것. 곽범은 "아기들과 친해지는 건 자신 있다"며 자신감을 보이지만, 예상과 달리 시작부터 뜻밖의 상황을 맞닥뜨린다. 결국 나무 뒤에 몸을 숨긴 채 멀리서 하루를 바라봤다고 한다.

18개월 하루의 먹방과 곽범과의 첫 만남은 오는 29일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 확인할 수 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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