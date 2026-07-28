심형탁 아들이 먹방을 펼친다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

심형탁 아들이 먹방을 펼친다. / 사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 심형탁의 아들 하루가 자두와 수박, 칼국수까지 먹는 먹방을 선보인다. 18개월이 된 하루는 한층 성장한 모습으로 시청자들을 찾는다. 곽범도 하루와의 첫 만남에 나선다.오는 29일 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 631회는 '웃음꽃이 활짝 피었습니다' 편으로 꾸며진다. 이번 방송에서 심형탁과 하루 부자는 여름 나들이를 떠난다.생애 처음 자두를 맛본 하루는 새콤달콤한 맛에 눈을 번쩍 뜨며 반응한다. 자두를 두 손으로 꼭 쥔 채 먹는 모습이 웃음을 자아낸다.이어 여름 대표 과일인 수박 먹방도 펼친다. 얼굴보다 큰 수박을 두 손으로 들고 붉은 과육만 골라 먹는 하루의 모습이 눈길을 끈다.칼국수 먹방도 이어진다. 양손에 포크와 숟가락을 든 하루는 칼국수 면을 입에 넣은 뒤 진공청소기처럼 '호로록' 빨아들이며 능숙한 면치기를 선보인다. 이를 본 심형탁은 "하루가 칼국수도 잘 먹네"라며 흐뭇한 미소를 감추지 못한다.이날은 특별한 손님도 찾아온다. 13세와 12세 두 딸을 키우는 곽범이 하루를 만나기 위해 나선 것. 곽범은 "아기들과 친해지는 건 자신 있다"며 자신감을 보이지만, 예상과 달리 시작부터 뜻밖의 상황을 맞닥뜨린다. 결국 나무 뒤에 몸을 숨긴 채 멀리서 하루를 바라봤다고 한다.18개월 하루의 먹방과 곽범과의 첫 만남은 오는 29일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr