문가영 / 사진 = 문가영 SNS

배우 문가영이 남다른 먹성에도 무결점 몸매를 자랑했다.28일 문가영은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 문가영의 주얼리 브랜드 화보 촬영 비하인드컷이 담겼다. 사진 속 문가영은 쏟아지는 폭포를 배경으로 실버 오프숄더 드레스를 입고 우아함을 자아냈다. 그는 군살 하나 없는 상체 라인과 날렵한 턱선으로 그간의 혹독한 자기관리를 짐작케 했다.특히, 그의 반전 먹성이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 스튜디오 한 편에서 블랙 튜브톱 미니 원피스를 입은 채 식사 중인 문가영의 모습이 담겼다. 그는 앙상한 다리 라인과 쇄골 라인이 훤히 보이는 가녀린 체구에도 양 볼 가득 음식을 머금은 채 환한 미소를 지어 놀라움을 안겼다.해당 사진을 본 팬들은 "귀엽고 예쁘고 다 해", "비주얼로 이탈리아를 씹어먹네" 등의 반응을 쏟아냈다.한편, 문가영의 프로필상 몸무게는 47kg로 알려졌다. 그는 드라마 '왕가네 식구들', '질투의 화신', '여신강림' 등에 출연해 얼굴을 알렸으며 내년 방영 예정인 tvN 드라마 '고래별'로 복귀한다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr