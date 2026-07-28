'엑스 더 리그'가 예고편을 공개했다. / 사진제공=ENA, 라라스테이션

'엑스 더 리그'가 오는 8월 2일 첫 방송된다. / 사진제공=ENA, 라라스테이션

그룹 소녀시대의 티파니 영과 갓세븐의 뱀뱀이 ‘엑스 더 리그’ MC로 출연한 가운데 인도네시아 팀이 돌발 행동을 보여 주위를 놀라게 한다.오는 8월 2일 첫 방송되는 ENA 예능 ‘엑스 더 리그’는 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르&말레이시아 등 9개국 8개 팀이 참가하는 국가대표 세일즈 커머스 서바이벌 프로그램이다. 40인의 글로벌 셀러들이 출연해 우승 상금 50만 달러(약 7억 원)를 두고 경쟁한다.공개된 첫 회 예고편에서는 각 국가를 대표하는 셀러들의 첫 만남과 첫 번째 미션 과정이 담겼다. 40인의 글로벌 셀러들은 각 팀을 대표해 스튜디오에 등장했고, MC 티파니 영과 뱀뱀은 이들을 소개하며 본격적인 경쟁의 시작을 알렸다.뱀뱀은 우승 상금 50만 달러를 공개했고, 일본 팀 이요짱은 “상금과 베네핏 다 갖고 싶다”며 의욕을 보였다. 한국 팀의 깡스타일리스트 역시 “1등을 차지하겠다”고 각오를 밝혔다. 첫 번째 미션은 랜덤으로 매칭된 제품을 즉석에서 소개하는 피칭 대결이었다. 각 팀이 준비에 나선 가운데 인도네시아 팀의 예상 밖 행동이 등장했다.인도네시아 팀 ‘테크 넘버원 셀러’ 입누는 매칭 제품인 텀블러를 바닥에 내동댕이쳤다. 이를 본 일본 팀 키짱은 놀란 표정을 지으며 상황을 지켜봤다. 첫 미션에서 인도네시아 팀이 해당 행동을 한 이유와 각 국가 팀들이 선보일 피칭 결과에 관심이 쏠린다.‘엑스 더 리그’는 오는 8월 2일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr