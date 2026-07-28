정호연, 머리카락 한 올도 용납못해…올백+깐달걀 자랑

배우 정호연이 시원한 올백 헤어스타일로 독보적인 분위기를 자랑했다.정호연은 최근 자신의 SNS를 통해 영화 ‘호프(Hope)' 무대인사에 나선 모습을 공개했다. 사진 속 그는 블랙 재킷에 화이트 레이스 디테일이 더해진 클래식한 스타일링으로 단아하면서도 세련된 매력을 드러냈다.특히 시선을 사로잡은 건 올백 헤어였다. 머리카락을 깔끔하게 넘겨 얼굴 전체를 드러냈음에도 군더더기 없는 이목구비와 매끈한 얼굴선이 돋보였다. 흔히 올백 스타일은 얼굴형이 그대로 드러나는 만큼 소화하기 쉽지 않지만, 정호연은 갸름한 턱선과 균형 잡힌 비율로 '깐달걀'을 연상시키는 완성형 비주얼을 선보였다.은은한 광채가 감도는 피부 역시 인상적이다. 과한 메이크업 없이도 깨끗한 피부결과 자연스러운 윤기가 더해져 특유의 고급스러운 분위기를 완성했다. 여기에 진주 귀걸이만 더한 미니멀한 스타일링으로 절제된 우아함을 배가시켰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr