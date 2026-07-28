아이콘 구준회/ 사진 제공=143엔터테인먼트

그룹 아이콘 구준회가 국방의 의무를 다한다.28일 구준회 소속사 143엔터테인먼트는 구준회의 입대 소식을 전했다.143엔터테인먼트는 "오는 8월 11일, 멤버 구준회가 훈련소에 입소해 현역으로 병역의 의무를 이행할 예정"이라고 밝혔다.이어 "신병교육대 입소 당일에는 다수의 국군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼, 안전사고 예방을 위해 별도의 공식 행사는 진행하지 않는다"며 "팬 여러분은 현장 방문을 삼가시기 바란다"고 당부했다.구준회는 2015년 아이콘 멤버로 데뷔했다. 아이콘은 '사랑을 했다', '취향저격', '리듬 타' 등 히트곡을 냈다. 구준회는 2024년 7월 EP '멍'을 발매하며 솔로 가수로서 발걸음을 내디뎠다. 드라마 '보라! 데보라', '반짝이는 워터멜론', '결혼해YOU' 등에 출연하며 배우로서도 활동했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr