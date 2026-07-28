가수 박지현이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

가수 박지현이 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

가수 박지현이 '나 혼자 산다' 출연 후 달라진 인지도에 대해 말한다.오는 29일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 윤미라, 강남, 한다감, 박지현이 출연하는 ‘미라클 라스’ 특집으로 꾸며진다.박지현은 예능 초보 딱지를 떼고 ‘라디오스타’에 다시 돌아왔지만 녹화 초반부터 긴장한 모습을 감추지 못한다. 이를 본 MC들은 많은 예능 프로그램에서 활약하고 있는데도 유독 ‘라디오스타’에서 긴장하는 이유를 묻는다.박지현은 긴장을 풀기 위해 전국 투어에서 갈고닦은 댄스곡 메들리를 선보인다. 다양한 연령대의 관객이 함께 즐길 수 있도록 콘서트에서 선곡하고 있다는 그는 노래와 춤을 쉴 새 없이 이어가며 스튜디오의 분위기를 뜨겁게 달군다.전국을 돌며 바쁜 일정을 소화 중인 근황도 전한다. 박지현은 한 달에 행사만 20개 이상 소화하며 목포에서 삼척까지 장거리를 이동할 정도로 전국 방방곡곡을 누비고 있다고 밝힌다. 전국 투어 콘서트와 드라마 OST 작업까지 병행하고 있다고 해 대세 행보를 입증한다.무대 중간에 의상을 갈아입기 위해 내려오면 여러 스태프가 자신을 향해 빠르게 달려오는 순간이 아직도 신기하다고 고백한다. 전신 거울에 비친 모습을 보며 “내가 진짜 연예인이 된 것 같다”고 말한다.고향 목포에서의 인기를 묻는 질문에는 숨겨왔던 자신감을 보인다. 박지현은 경연 프로그램 출연 당시 목포 전역에 자신의 현수막이 걸려 있었다면서 “그냥 다 나였다. 제 나라인 줄 알았다”라고 말한다. 이어 현재 목포의 1등을 묻자 망설임 없이 자신을 꼽는다.‘나 혼자 산다’ 출연 후 달라진 인지도도 공개한다. 이전에는 주로 어르신 팬들이 알아봤지만, ‘MBC의 아들’로 성장하며 이제는 전 연령대가 자신을 알아보고 있다는 것. 팬들도 아들을 키우는 부모의 마음으로 DM과 편지를 통해 그를 특별 지도하고 있다고 밝힌다.박지현은 데뷔 전 부모님의 수산물 판매 일을 도왔던 경험을 공개한다. 약 6년간 홍어 6만 마리 이상을 손질했다는 그는 홍어만큼은 눈을 감고도 손질할 수 있을 것 같다며 자신감을 보인다. 이어 실제로 두 눈을 가린 채 홍어 손질 도전에 나선다.엉뚱한 작사 세계도 공개된다. 박지현은 평소 다양한 물건을 보며 가사의 영감을 얻는다면서 직접 쓴 가사를 들려준다. 가사 속 물건이 무엇인지 맞히는 퀴즈가 펼쳐지고, MC들은 예상치 못한 정답에 놀라며 그의 독특한 상상력에 빠져든다.약 10년 동안 복싱을 했던 반전 운동 경력도 공개한다. 박지현은 복싱을 하며 익힌 줄넘기 실력을 보여주겠다며 2단 줄넘기에 도전한다. 그는 녹화가 끝날 때까지 줄넘기를 이어가겠다는 의욕을 보였다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr