김혜수가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

김혜수가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 김혜수(55)가 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 인기 인플루언서를 연기하며 또 한 번 새로운 캐릭터에 도전한다.28일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철, 이창희 감독이 참석했다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 다룬 블랙 코미디다.김혜수는 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 경희 역을 맡았다. 그는 "경희를 연기하기 위해 인플루언서들, 셀럽들을 많이 찾아봤다"라며 말문을 열었다. 이어 김혜수는 "특히 의상은 직접 제작해 입었다. 스태프들이 열심히 즐겁게 일해줘서 경희의 외피가 잘 나온 것 같다"고 덧붙였다.캐릭터에 대한 설명을 덧붙이기도 했다. 김혜수는 "더 큰 성공을 갈망하는 인물이다. 인플루언서라는 화려한 외피를 입고 있지만, 그 바탕에는 가정을 지켜야 하는 책임감이 있다. 경희를 통해 성공이라는 이면에 가려진 인간의 민낯을 볼 수 있을 것"이라고 설명했다.인플루언서에 도전할 생각이 있냐는 질문에는 "자신 없다"고 답해 웃음을 안겼다. 그는 "인플루언서를 연기하면서 완전히 소질이 없다고 생각했다"며 "지금껏 본 적 없는 캐릭터인 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 오는 31일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr