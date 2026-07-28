김지현이 '상남자'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 김지현이 디즈니+ 시리즈 '상남자'에 출연한다.'상남자'는 글로벌 누적 조회수 4억 7천만 회를 돌파한 동명의 네이버 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 성공만을 바라보며 대기업 CEO 자리에 오른 남자가 하루아침에 모든 것을 잃고 20년 전 신입사원 시절로 돌아가 다시 인생을 만들어가는 오피스 회귀물이다.김지현은 극 중 최민희 과장 역을 맡는다. 최민희는 협력보다는 자신의 업무를 우선하는 원칙주의자로, 타인에게 쉽게 마음을 열지 않는 인물이다.주인공 한유현 역은 배우 박정민이 맡았다. 이외에도 배성우, 이정은, 김대명, 정문성, 문상훈 등이 출연해 활력을 더한다.김지현은 그동안 다양한 작품에서 여러 캐릭터를 소화하며 연기 활동을 이어왔다. 이번 작품에서는 기존과 다른 분위기의 캐릭터를 통해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.현재 뮤지컬 '베토벤'에서 안토니 브렌타노 역으로 관객과 만나고 있는 김지현은 최근 뮤지컬 '렛미플라이' 합류 소식도 발표했다. 매체와 무대를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다.'상남자'는 디즈니+를 통해 전 세계에 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr