27일(현지시간) 미국 연예매체 페이지식스(Page Six)는 공개 기록을 인용해 수리가 법적 이름을 '수리 크루즈(Suri Cruise)'에서 '수리 노엘(Suri Noelle)'로 변경했다고 보도했다.
보도에 따르면 수리는 지난해 10월 미국 펜실베이니아주 앨러게니 카운티에서 유권자 등록을 하며 '수리 노엘'이라는 이름을 사용했다. 현지 법원은 펜실베이니아주에서는 유권자 등록 시 반드시 법적 이름을 사용해야 한다고 확인해 해당 이름이 현재 수리의 법적 이름인 것으로 알려졌다.
정확한 개명 시점은 공개되지 않았다. 다만 수리는 지난해 6월 라과디아 고등학교 졸업식 프로그램에도 '수리 노엘'이라는 이름을 사용한 바 있다.
당시 한 소식통은 페이지식스에 "어머니 케이티 홈즈의 미들네임인 '노엘'을 사용한 것은 어머니에 대한 애정을 표현한 것"이라며 "파파라치를 피하고 자신의 정체성을 확립해 대학에서 새로운 출발을 하고 싶어 했다"고 전했다.
수리는 현재 미국 펜실베이니아주 카네기멜론대학교에서 뮤지컬 연기를 전공 중이다. 톰 크루즈와 케이티 홈즈는 2006년 수리를 얻었으며 같은 해 결혼했다. 그러나 두 사람은 2012년 이혼했고, 이후 수리는 어머니 케이티 홈즈와 함께 뉴욕에서 생활해왔다.
현지 매체들은 톰 크루즈가 이혼 이후 약 14년 동안 수리를 만나지 못했으며, 지난해 열린 딸의 고등학교 졸업식에도 참석하지 않았다고 전했다.
한편 톰 크루즈는 현재 영화 '미션 임파서블' 시리즈 등 활발한 활동을 이어가고 있으며, 케이티 홈즈는 여러 인터뷰를 통해 수리와 각별한 모녀 관계를 유지하고 있다고 밝힌 바 있다.
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT