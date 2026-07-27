사진=지연수 유튜브

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개그맨 임우일이 '싱글맘' 지연수와 소개팅을 진행했다.27일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 아바타 소개팅…임우일 님 감사합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 제작진이 준비한 '아바타 소개팅' 콘텐츠를 통해 개그맨 임우일과 처음 마주 앉았다.'모성애' 언급에 싱글맘인 지연수가 혼자 아이를 키운 부모 밑에서 자란 사람을 만나보고 싶다고 말하자, 임우일은 "혹시 저한테 고백하시는 거예요? 너무 빠른데요?"라며 너스레를 떨었다.대화는 연애관으로 이어졌다. 지연수는 "둘이 나란히 앉아서 영화 한 편을 보는 게 힘들다. 그렇게까지 좋아했던 사람이 없었던 것 같다"며 "진짜 사랑하는 사람이 아니면 영화관에 가지 않는다"고 솔직한 생각을 밝혔다. 다만 아들과 함께 영화를 볼 때는 "1시간 반짜리 영화가 20~30분처럼 느껴졌다"고 덧붙였다.또 "나는 효율을 중요하게 생각한다. 24시간을 허투루 쓰고 싶지 않아서 쓸데없는 사람과 연락이나 만남을 잘 하지 않는다"고 자신의 성향을 설명했다. 누군가 밥을 사주면 부담을 느껴 절반의 식사값을 송금한다며 "나한테 얻어먹었잖아라는 말을 듣기 싫어서 계산은 확실하게 하는 편"이라고 털어놨다.승마를 했던 임우일의 영상을 찾아본 지연수는 "동물과 교감하면서 승마하는 모습을 보고 마음이 참 따뜻한 사람일 것 같았다"고 말했고, 임우일이 "요즘은 동물과 대화하는 번역기 앱도 있다"고 농담했다.지연수가 순진하게 믿자, 임우일은 곧바로 "뻥이다"라고 설명하며 "진짜 사기당하기 쉬운 타입"이라며 웃음을 터뜨렸다.소개팅 말미 두 사람은 서로의 첫인상도 전했다. 지연수는 "사람들이 저를 어려워하는 경우가 많은데, 제 말과 대화에 집중해 주는 모습을 보면서 다정한 분이라는 걸 느꼈다"고 말했다.임우일 역시 "처음에는 외적으로 화려한 이미지가 강했는데 이야기를 나눠보니 마음이나 삶까지 화려한 사람은 아니었다. 편안하게 대화할 수 있어서 좋았다"고 진심을 전했다.소개팅을 마친 지연수는 "남자와는 말도 못 할 줄 알았는데 나도 할 수 있구나 하는 자신감이 생겼다"며 만족스러운 미소를 지었다.한편, 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들을 품에 안았지만 2020년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육하며 방송과 SNS를 통해 꾸준히 일상을 공개해 왔다. 최근 전 남편 일라이의 재혼 소식이 전해진 가운데, 지연수가 SNS에 소개팅 사실을 공개해 화제가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr