장윤정이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

티엔엔터테인먼트(이하 티엔엔터)가 사내이사 3명의 업무상 횡령·배임 의심 정황을 내부 감사에서 포착하고 형사 고소와 민사소송 등 법적 대응을 준비 중인 것으로 확인됐다.27일 텐아시아 취재 결과, 티엔엔터는 최근 내부 감사 과정에서 사내이사 3인과 관련한 업무상 횡령·배임 의심 정황을 확인했다. 세 사람은 현재 모두 티엔엔터 사내이사로 재직 중이다.회사 측은 현재 이들을 상대로 업무상 횡령·배임 혐의에 대한 형사 고소와 민사상 손해배상 청구를 준비하고 있다. 다만 아직 수사기관이나 법원에 관련 절차를 정식으로 접수하지는 않은 상태다.횡령·배임 의심 금액 역시 산정 중이다. 티엔엔터는 구체적인 규모가 확정되는 대로 고소와 손해배상 청구 등 후속 절차를 진행할 방침이다.이번 사안은 회사 내부 감사 과정에서 포착된 것으로 알려졌다. 감사 결과는 이사회에 보고됐으며, 회사는 향후 수사기관 등 관계기관의 조사에도 협조할 계획이다.다만 현재까지는 내부 감사에서 업무상 횡령·배임 의심 정황이 확인된 단계다. 실제 횡령·배임 혐의 성립 여부는 향후 수사와 재판 과정에서 가려질 전망이다.텐아시아는 해당 사내이사들의 입장을 확인하기 위해 연락을 시도했으나 답변을 받지 못했다.한편 티엔엔터 주가는 이날 급락했다. 티엔엔터는 27일 장중 496원까지 하락하며 하한가를 기록했다. 이후 일부 낙폭을 만회했으나 오전 11시 42분 기준 전 거래일보다 28.39%(201원) 내린 507원에 거래됐다.티엔엔터에는 도경완, 라미란, 붐, 양세형, 이영자, 유세윤, 이지혜, 이은형, 장동민, 제이쓴, 홍현희, 허경환, 김숙 등이 소속돼 있다. 최근 장윤정, 이찬원, 박지현, 김희재 등 트로트 스타들이 줄지어 회사를 떠난 바 있다. 장윤정은 자신이 설립한 '장윤정기획사'로 향했고, 이찬원·박지현·김희재는 '그레이스이엔엠'에 새 둥지를 틀었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr