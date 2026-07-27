영화감독 장항준이 차기작 천만 공약을 언급했다. / 사진=텐아시아 DB

가수 박진영이 파격적인 무대의상을 공개했다. / 사진='JTBC Voyage' 유튜브 영상 캡처

영화감독 장항준이 파격적인 차기작 천만 공약을 내걸었다.지난 26일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 장항준과 가수 박진영이 출연했다.이날 박진영은 신곡 무대를 선보인 뒤 셰프들과 댄스 챌린지를 진행하며 분위기를 달궜다. MC 안정환이 장항준에게도 춤을 권하자 그는 손사래를 치며 거절했다. 이를 본 김풍은 "영화 관객 수가 천만을 안 넘었으면 나갔을 텐데 천만을 넘어서 이제 안 나가는 거다"고 농담을 건넸다.이어 박진영은 무대에서 착용 예정인 오렌지빛 망사 의상을 공개했다. 박진영은 전신 망사로 구성된 의상을 구체적으로 설명했다. 이에 출연진은 장항준에게 차기작이 천만 관객을 돌파하면 해당 의상을 입고 워터밤 무대에 오르라고 제안했다.잠시 망설이던 장항준은 "차기작이 천만 관객을 돌파하면 저 의상을 입고 무대인사를 하겠다"고 파격 공약을 내걸어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 뜨거운 반응이 이어지자 장항준은 변명하려 했지만 안정환은 "여기까지"라며 말을 끊었다. 이에 장항준은 "받아들이겠다"고 쿨하게 답했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr