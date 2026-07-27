트로트 가수 박현호가 은가은과의 현실적인 신혼생활을 공개하며 솔직한 경제 상황을 털어놨다./사진=박현호 SNS

트로트 가수 박현호가 은가은과의 현실적인 신혼생활을 공개하며 솔직한 경제 상황을 털어놨다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

KBS 2TV '살림남'에서 트로트 가수 박현호가 은가은과의 현실적인 신혼생활을 공개하며 솔직한 경제 상황을 털어놨다. 두 사람은 5살 연상연하 부부다.지난 25일 방송된 '살림남'에서는 은가은·박현호 부부의 첫 신혼 일상이 공개됐다. 이날 라디오 생방송 일정으로 집을 비운 은가은을 대신해 박현호는 생후 5개월 된 딸 서원을 능숙하게 돌봤다. 딸과 함께 은가은의 라디오 생방송 현장을 찾아 깜짝 외조에 나섰고, 이를 지켜본 이요원은 "진짜 육아를 잘한다. 내가 본 아빠 중 탑3에 든다"고 칭찬했다.스케줄을 마친 뒤 두 사람은 함께 시장으로 향했다. 시민들이 자신을 알아보자 박현호는 "가은 씨와 연애할 때는 활동에 지장을 줄까 봐 거의 집에서만 데이트했다. 오늘은 서원이와 가은 씨와 함께 나와 사람들이 알아봐 주니까 정말 행복하다"고 말했다.자연스럽게 은가은의 카드로 계산한 박현호는 "가은 씨 카드를 쓰는 게 8할이다. 제 카드로 결제해도 카드값은 가은 씨께서 내주신다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "가은 씨가 버는 돈으로 사는 거다 보니 최대한 합리적으로 소비하려고 한다"고 덧붙였다.출산 후 제대로 몸조리하지 못한 은가은은 장을 보는 도중 피로를 호소했고, 결국 감정이 북받쳐 눈물을 보였다. 그는 "원래 감정 기복이 없는 사람이었는데 출산 후 집에 돌아오면서 눈물이 많아졌다. 갑자기 울컥하는 순간이 생긴다"며 "남편이 신경도 많이 쓰고 노력했는데 아직 호르몬이 안정되지 않은 것 같다"고 털어놨다.집으로 돌아온 박현호는 직접 삼계탕을 끓여 아내를 챙겼다. 이를 먹던 은가은은 "예전에 안 해본 일이 없을 만큼 어렵게 살았는데 이런 날이 올 줄 알았겠느냐"며 눈물을 흘렸고, 박현호는 "자기가 쌓은 덕"이라며 아내를 다독였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr