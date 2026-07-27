사진='유퀴즈' 유튜브

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 김종국이 유재석의 통 큰 축의금에 깜짝 놀랐다고 밝혔다..27일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측이 유튜브 채널에 공개한 예고 영상에는 25년 인연을 이어온 유재석과 김종국이 결혼 비하인드를 비롯한 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.이날 유재석은 김종국의 결혼식 축의금 일화를 공개했다. 그는 "결혼식이 끝난 뒤 다음 녹화에서 종국이가 '왜 이렇게 많이 했어? 이 형 미쳤나 봐'라고 하더라"고 회상했다.이어 "석진이 형에게는 '와줘서 고마워요'라고만 했다"고 폭로했고, 김종국은 "(축의금을) 형 정도는 안 했더라"고 농담해 웃음을 안겼다.첫 결혼기념일을 앞둔 김종국은 "두 달 남았다. 1년 선물 준비해야 한다"고 근황을 전했다. 이어 2세 계획에 대해 "딸이든 아들이든 생기면 좋다"고 말했고, 유재석이 "김종국 아들로 태어나는 건 쉽지 않을 것"이라고 하자 "미안하다. 먼저 사과할게"라고 받아쳐 폭소를 자아냈다.김종국은 데뷔 후에도 대학 입시에 도전해 4수까지 했던 사연도 털어놨다. 그는 "자료 화면을 보니까 내가 서울대에 가고 싶다고 했더라"며 웃은 뒤 "대학도 갔고 대학원도 나왔다"고 밝혀 유재석을 놀라게 했다.두 사람의 첫 만남 비하인드도 공개됐다. 유재석은 터보 팬미팅 사회를 맡았던 일을 떠올렸고, 김종국은 "그때는 YMCA 같은 데서 오신 분인 줄 알았다"고 말했다.이에 유재석은 "터보에 대한 애정보다는 거마비 때문에 갔다"고 너스레를 떨었고, 김종국은 "사장님에게 봉투 받는 걸 봤다"고 맞받아치며 25년 차 케미를 뽐냈다.한편 유재석과 김종국의 유쾌한 입담과 결혼 비하인드는 오는 29일 오후 8시 45분 방송되는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 공개된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr