사진=이지혜 유튜브

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가수 이지혜가 80평대 집을 떠나 49평 구축 아파트로 이사했다.27일 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 '이지혜 전부 갈아 넣은 40평대 이사 간 집 리모델링 최초 공개(40년 구축 아파트)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지혜는 공사 전 새집을 둘러보며 "예전에는 80평대에 살았다면 여기는 49평이다. 줄어드는 거긴 하지만 알차게 인테리어해서 살면 괜찮을 것 같다"고 말했다. 창밖으로 학교와 아이들이 노는 모습이 보이는 '스쿨뷰'를 소개한 그는 "한강이 보여야 하는데 층이 낮아서 안 보인다"며 아쉬움을 드러냈다.이지혜는 오래된 구조를 가족의 생활 방식에 맞게 과감히 바꿨다. 기존 화장실을 철거해 대면형 주방을 만들고, 안방과 드레스룸을 분리하는가 하면 두 딸의 방과 작업실까지 새롭게 구성했다. 특히 둘째 딸 엘리를 위해 비밀 공간처럼 사용할 수 있는 작은 다락형 수납 공간도 마련했다.약 7주간의 공사 끝에 완성된 집은 깔끔하면서도 따뜻한 분위기로 탈바꿈했다. 현관 옆 화장실을 없애고 유럽식 세면대를 설치한 이지혜는 "구청과 아파트에 모두 신고하고 허가를 받았다. 복잡했지만 합법적으로 순차적으로 진행했다"고 강조했다.오랜 로망이었던 개인 연습실도 눈길을 끌었다. 흡음재와 차음재를 사용해 노래와 피아노 연습이 가능한 공간을 완성한 그는 "집에서 노래하면 신경이 쓰여 연습이 안 됐는데 너무 갖고 싶었던 공간"이라며 만족감을 보였다.거실은 대형 책장을 중심으로 한 서재형 구조로 꾸몄다. 이지혜는 "가족들이 다 같이 모여 있을 수 있는 집이 첫 번째 목표였다"며 "남편은 방에서 나오고 아이들은 자연스럽게 공부할 수 있는 환경을 만들고 싶었다"고 설명했다. 주방에는 고급 조명과 대리석 식탁, 하부로 연기를 빨아들이는 다운드래프트 인덕션 등을 설치해 개방감과 실용성을 모두 살렸다.그러나 이사 당일에는 예상치 못한 폭우가 쏟아졌다. 이지혜는 "역대급으로 비가 온다. 오늘 이사를 못 할 수도 있다고 한다"며 "짐은 빼는데 새집 안으로는 못 들어갈 수도 있다"고 당황했다.이지혜는 공사 기간 불편을 감수한 주민들에게 "주의한다고 했지만 시끄럽고 불편할 수밖에 없었을 텐데 양해해 주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr