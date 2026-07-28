'신랑수업2'에 출연한 배우 이정진 /사진=텐아시아DB

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 이정진이 비상장 주식 투자 근황을 공개했다.27일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 배우 이정진이 출연해 과거 공개했던 재산과 투자 비하인드를 솔직하게 털어놨다.이날 이영자는 과거 결혼정보회사 상담 과정에서 재산을 공개했던 일을 언급하며 "왜 그렇게 솔직하게 이야기했냐"고 물었다.이정진은 "재산이 대단한 것도 아닌데 그냥 솔직하게 이야기하자는 생각이었다"고 답했다.앞서 이정진은 한 방송에서 방문한 결혼정보회사에서 "연간 수입 약 5억 원, 전세금 20억 원, 현금 2~3억 원, 주식 5억 원, 비상장 기업 투자금 약 15억 원" 등 재산 내역을 공개해 화제를 모은 바 있다.하지만 재산 공개 이후 예상치 못한 후폭풍도 있었다. 이영자가 "돈 빌려달라는 사람은 없었냐"고 묻자 이정진은 "정말 많이 왔다"고 고개를 끄덕였다.그는 "SNS DM으로 '딸이 아프다', '아들이 아프다'며 돈을 빌려달라는 연락도 정말 많이 받았다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.비상장 주식 투자에 대해서도 입을 열었다. 이정진은 "주식을 했다고 하니까 주변에서 '비상장 회사 이야기하면 큰일 나는 것 아니냐'며 걱정하기도 했다"고 말했다. 이어 "그 회사들은 제가 10년 넘게 지켜봤던 곳들"이라며 신중하게 투자해 왔다고 설명했다.이영자가 "그럼 상장은 했냐. 상장해야 돈이 되는 것 아니냐"고 묻자 이정진은 "작년에 했다"고 답했다. 또 "비상장 회사 한 곳에만 15억 원을 넣은 게 아니라 여러 곳에 나눠 투자했다. 그중 하나가 상장한 것"이라고 덧붙였다.이영자가 "그럼 따블이냐"며 주식 수익을 궁금해하자, 이정진은 미소를 지으며 "아주 괜찮다"고 답해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr