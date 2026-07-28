사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 양상국이 꽃팔찌 하나로 이유빈의 마음을 흔들며 새로운 러브라인의 주인공으로 떠올랐다.27일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 '육캔두잇' 멤버들의 단체 미팅이 이어진 가운데 양상국과 스포츠 아나운서 이유빈 사이에 설레는 기류가 형성됐다.이날 첫인상부터 이유빈에게 호감을 보였던 양상국은 랜덤 데이트에서 바라던 대로 이유빈과 짝이 됐다. 이유빈 역시 "처음 이야기해보고 싶은 사람으로 상국 님이 있었다"고 고백했고, 양상국도 "제 1순위는 유빈 씨였다"고 화답하며 시작부터 핑크빛 분위기를 만들었다.양상국은 "유빈 씨는 남자가 리드하면 잘 따라주는 스타일인 것 같다. 저도 싫은 소리를 잘 못하는 편"이라며 공감대를 형성했다. 이어 "유빈 씨와는 인연이 아니라고 생각했는데"라며 뜻밖의 만남에 설렘을 감추지 못했다.데이트 시작과 함께 길가에 핀 분홍색 꽃을 발견한 양상국은 분홍색을 좋아한다는 이유빈을 위해 즉석에서 꽃팔찌를 만들었다. 예상치 못한 선물에 이유빈은 환한 미소를 지으며 "오늘 출발하기 전에 운세를 봤는데 행운의 아이템이 팔찌라고 하더라. 팔찌를 못 차고 와서 아쉽다고 생각했는데 오빠가 만들어주셨다"고 감탄했다.이어 "전 운명을 믿는다. 운명처럼 느껴졌다"며 "조금 더 대화를 해보고 싶은 사람이 됐다"고 호감을 드러냈다.양상국의 세심한 배려는 여기서 끝나지 않았다. 데이트 종료를 알리는 시간이 30초밖에 남지 않자 그는 이유빈의 손을 잡고 함께 뛰었고, 짧은 순간이 두 사람의 설렘을 더욱 키웠다.데이트를 마친 이유빈은 제작진과 인터뷰에서 "상국 오빠가 더 좋아진 것 같다. 좋은 사람인 것 같다"고 솔직한 마음을 털어놨다. 이어 친분이 있는 심수창에게도 "심장이 제일 빨리 뛴 순간은 상국 오빠와 뛰었을 때였다"고 고백하며 설렘을 숨기지 않았다.스튜디오에서도 두 사람의 분위기를 흐뭇하게 지켜봤다. 김국진은 "데이트가 어떻게 정해졌는지는 중요하지 않다. 둘이 행복하면 되는 것"이라며 미소를 지었고, "남자는 이런 면이 있어야 한다"고 양상국의 센스를 칭찬했다. 반면 강수지는 "8분 만에 유일한 씨에게서 양상국 씨에게 넘어간 것 같다. 세뇌시키는 것 같다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.한편 '강남 8학군' 출신 이유빈은 남저 선택 저녁 데이트에서 양상국, 심재원, 이일한의 선택을 받아 3대1 데이트를 하며 인기녀로 떠올랐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr