사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

사진=SBS '아니근데진짜'

'아니 근데 진짜' 배우 고준희가 지난해 연애를 끝냈다고 고백했다.27일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 고준희, 강남, 김민수가 출연해 자신의 연애 스타일과 결혼관을 솔직하게 밝혔다.이날 고준희는 "마지막 키스가 언제였냐"는 기습 질문에 "어제 했다"고 답해 출연진을 놀라게 했다. 예상치 못한 답변에 현장은 술렁였고, 패널들은 "기사 많이 나가겠다"고 농담을 던졌다.고준희는 곧바로 "장난이다. 마지막 연애는 작년까지 했다"고 웃으며 정정했다. 이어 자신의 연애 스타일에 대해 "저는 사랑을 주는 편이다. 선물도 주고 마음도 주고 거의 다 해주는 스타일"이라며 "결혼 말고는 다 해준 것 같다"고 솔직하게 털어놔 현장을 초토화시켰다.탁재훈은 "고준희 씨가 말이 많지는 않은데 한마디 한마디가 묵직하다"고 감탄했고, 출연진은 웃음을 터뜨렸다.이상민이 "그렇게 다 퍼주면 헤어질 때 더 힘들지 않냐"고 묻자 고준희는 의외의 답을 내놨다. 그는 "오히려 다 줬기 때문에 괜찮다. 뒤도 안 돌아보는 편"이라며 미련 없는 연애관을 드러냈다.고준희는 어머니와의 남다른 관계도 공개했다. 그는 "엄마가 제일 친한 친구다. 같이 살다 보니 연애 이야기도 다 한다"고 밝혔다. 이어 "연애를 하면 밖에서 편하게 데이트하기 어려워 집에서 데이트를 하기도 했다"고 설명하며 가족과도 자연스럽게 연인을 소개하는 편이라고 말했다.특히 과거 남사친과의 에피소드도 공개했다. 그는 "남사친이 영화를 보자고 해서 엄마와 셋이 영화관에 간 적이 있다. 사귀는 사이는 아니었다"고 회상했다. 이어 "사실은 그 친구를 조금 밀어내려고 엄마와 함께 나간 것도 있었다"고 고백했다. 하지만 시간이 흐른 뒤 생각이 달라졌다고.고준희는 "지금 생각하면 조금 아깝다. 그분은 결혼했는데 그때는 그 사람의 매력을 잘 몰랐던 것 같다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다.결혼에 대한 생각도 숨기지 않았다. 그는 "이제는 만날 만큼 만나본 것 같고 결혼이 하고 싶다"고 밝혔다.이상형으로는 매너 있는 남성을 꼽은 고준희는 "외모, 재력, 매너 중 하나를 고르라"는 질문에는 망설임 없이 "재력"이라고 답해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr