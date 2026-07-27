사진=지연수 유튜브

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레이싱모델 출신 방송인 지연수가 15년 만에 소개팅을 했다.27일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 아바타 소개팅…임우일 님 감사합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 개그맨 임우일과 소개팅에 나섰다. 오랜만에 한껏 꾸민 모습으로 등장한 그는 "남자와 15년 만의 만남이다. 20대 때 소개팅을 했는데 대차게 차였다. 화려하게 꾸민 공작새 같다는 말을 들었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.이어 "소개팅 콘텐츠를 보고 남자친구를 사귀려고 하는 거냐는 반응이 나올까 봐 걱정된다"고 솔직한 속내를 밝혔다. 이번 만남은 제작진이 준비한 '아바타 소개팅' 콘텐츠로 진행됐다.'어떤 사람이 나왔으면 좋겠냐'는 질문에는 "이제는 외모가 중요하지 않다. 차갑지 않은 사람이면 좋겠다"며 "기대감보다 쫄아 있는 것 같다"고 긴장한 마음을 드러냈다. 이에 제작진은 "생활력이 강하고 군필에 고졸이라는 이상형 조건에 맞는 사람"이라고 귀띔해 궁금증을 높였다.임우일과 처음 마주한 지연수는 "15년 만에 남성분과 단둘이 이야기하는 것"이라며 "홀로 아이를 키우다 보니 연애의 필요성을 느끼지 못했다"고 고백했다. 이에 임우일도 "저도 모태솔로다. 연애 세포가 없다"고 맞장구치며 어색한 분위기를 풀었다.임우일이 "굉장히 말랐다"고 하자 지연수는 "살찔 시간이 없다"고 답했다. 이후 임우일이 그의 말투를 따라 하자 지연수가 크게 웃었고, 이를 본 임우일은 "왜 그렇게 많이 웃으세요. 제가 마음에 드시나 봐요?"라며 돌발 플러팅을 날려 현장을 웃음바다로 만들었다.이상형을 묻는 질문에 지연수는 "작고 왜소한 사람, 병약한 스타일을 좋아한다. 연민에서 사랑을 느끼는 편이다. 모성애를 느낀다"고 솔직하게 답했다.그러자 임우일은 생수병 뚜껑도 쉽게 열지 못하는 척하며 병약미를 연출해 폭소를 안겼다. 이어 "물 따드렸으니까 연락처도 따도 될까요?"라고 직진 멘트를 던졌지만, 지연수는 "휴대전화 뒷자리 두 개 정도는 공개할 수 있다"고 재치 있게 받아치며 철벽을 쳐 또 한 번 웃음을 자아냈다.한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들을 얻었지만 2020년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육하며 방송과 SNS를 통해 일상을 공개해 왔다. 최근 전 남편 일라이의 재혼 소식이 알려진 가운데, 지연수가 SNS를 통해 소개팅 사실을 직접 공개하면서 많은 관심을 받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr