사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 32기 정숙이 순자에게 영호를 향한 솔직한 심경을 털어놓은 뒤 영호와 직접 대화를 나누며 관계를 정리하는 모습을 공개했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 32기_마음을 정리하는 정숙과 영호'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정숙은 순자를 만나 "영호에게서 남성적인 매력을 느끼기도 했지만 데이트를 통해 경험 차이와 가치관의 간극을 확인하며 관계 발전이 어렵겠다고 판단했다"고 고백했다.정숙은 자신을 다정하게 이끌어주고 해보지 못한 새로운 경험을 주도해 줄 수 있는 남성을 선호한다고 밝혔다. 그러나 정숙은 "영호와의 관계에서 오히려 연상으로서 챙겨주거나 리드해야 하는 상황이 반복돼 바라는 의지할 수 있는 남성상과 차이가 있다고 느꼈다"고 토로했다. 이에 순자는 저녁 시간까지 기다리지 말고 지금 바로 영호와 대화를 통해 솔직하게 결정을 전달하는 것이 좋겠다고 조언했다.이후 정숙은 영호에 대해 "롯데월드나 각종 액티비티 등 이미 졸업했거나 경험해 본 활동들에 대해 영호는 새롭게 도전하려는 입장이었다"며 "경험의 온도 차이에서 세대 차이와 한계를 체감했다"고 전했다.또한 정숙은 "좋아하는 사람 앞에서는 애교도 많고 여성스럽게 보이고 싶어 하지만 영호와 있을 때는 누나로서 챙겨야 한다는 부담감 때문에 본연의 모습이 나오지 않고 연하니까 더 사줘야 할 것 같다는 마음이 앞섰다"고 솔직하게 이야기했다.정숙은 영호의 진중한 모습은 긍정적으로 평가했지만 밖에서 만났을 때를 가정했을 때 연인으로서의 매력과 현실적인 관계 발전 가능성을 느끼기 어렵다는 결론을 내렸다.순자의 조언을 들은 정숙은 곧바로 영호를 불러내 대화를 나눴다. 정숙은 밖에서 만났을 때를 가정했을 때의 솔직한 마음을 전하며 발전 가능성이 낮다는 의사를 전달했다.영호는 다소 아쉬움을 표하면서도 정숙의 솔직한 고백을 담담하게 받아들이며 대화를 정리했다. 자신을 이끌어 줄 파트너를 원했던 정숙은 가치관과 경험의 간극을 넘지 못하고 연인 관계에 마침표를 찍으며 대화를 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr