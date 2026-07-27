그룹 원어스(ONEUS)가 홍콩에서 팬콘을 열고 현지 팬들과 호흡했다.
원어스는 지난 25일 홍콩 오션파크 어플로즈 파빌리온에서 '2026 ONEUS FANCON : Welcome to <US's ISLAND> in HONG KONG'을 열고 현지 팬들과 만났다. 이번 팬콘은 한국과 일본, 홍콩을 잇는 일정으로 진행됐다.
공연은 원어스의 대표 퍼포먼스를 중심으로 꾸며졌다. 'STOP & MOVE', 'Now'로 무대의 포문을 연 뒤 'Grenade', 'X', 'BLACK MIRROR', '가자' 등을 잇달아 선보이며 공연장의 열기를 끌어올렸다. 현지 팬들을 위한 특별 무대도 준비했다. 영화 '첨밀밀' OST인 '월량대표아적심(月亮代表我的心)'을 커버해 큰 호응을 얻었다. 원곡의 감성을 살리면서도 원어스만의 색깔을 더한 무대로 공연의 분위기를 한층 끌어올렸다.
원어스는 "처음 찾은 홍콩에서 투문과 함께할 수 있어 정말 행복했다"며 "무대 위에서 마주한 팬분들의 눈빛과 응원이 오래도록 기억에 남을 것 같다. 오늘 함께 만든 추억을 소중히 간직하겠다. 다시 홍콩을 찾아 더 좋은 공연으로 인사드릴 수 있도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.
한편 원어스는 RBW와의 전속계약을 마친 뒤 비웨이브 엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 향후에도 국내외를 오가며 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
원어스는 지난 25일 홍콩 오션파크 어플로즈 파빌리온에서 '2026 ONEUS FANCON : Welcome to <US's ISLAND> in HONG KONG'을 열고 현지 팬들과 만났다. 이번 팬콘은 한국과 일본, 홍콩을 잇는 일정으로 진행됐다.
공연은 원어스의 대표 퍼포먼스를 중심으로 꾸며졌다. 'STOP & MOVE', 'Now'로 무대의 포문을 연 뒤 'Grenade', 'X', 'BLACK MIRROR', '가자' 등을 잇달아 선보이며 공연장의 열기를 끌어올렸다. 현지 팬들을 위한 특별 무대도 준비했다. 영화 '첨밀밀' OST인 '월량대표아적심(月亮代表我的心)'을 커버해 큰 호응을 얻었다. 원곡의 감성을 살리면서도 원어스만의 색깔을 더한 무대로 공연의 분위기를 한층 끌어올렸다.
원어스는 "처음 찾은 홍콩에서 투문과 함께할 수 있어 정말 행복했다"며 "무대 위에서 마주한 팬분들의 눈빛과 응원이 오래도록 기억에 남을 것 같다. 오늘 함께 만든 추억을 소중히 간직하겠다. 다시 홍콩을 찾아 더 좋은 공연으로 인사드릴 수 있도록 하겠다"고 소감을 밝혔다.
한편 원어스는 RBW와의 전속계약을 마친 뒤 비웨이브 엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 향후에도 국내외를 오가며 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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