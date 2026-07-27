27일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '오케이 마담2' 시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 엄정화, 박성웅, 최수영, 려운, 박진주, 배정남, 이상윤이 참석했다. / 사진제공=CGV 픽처스

가수 겸 배우 최수영이 엄정화와 호흡을 맞춘 소감을 전했다.27일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '오케이 마담2' 시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 엄정화, 박성웅, 최수영, 려운, 박진주, 배정남, 이상윤이 참석했다.영화 '오케이 마담2'(연출 이철하)는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 영화다.최수영은 엄정화와 함께 호흡을 맞춘 소감을 전했다. 그는 "실제 롤모델이기도 한 선배님인데 영화 속에서도 롤모델로 삼는 상황이 재밌고 흥미롭더라"며 "선배님이 액션신이 굉장히 많으셨다. 실제 크루즈 안에서 육지를 밟지 않은 상태로 촬영을 강행하는 게 육체적으로도 쉽지 않았을 텐데 항상 웃는 얼굴로 100%, 200%를 다하시는 모습을 보면서 그 태도와 현장을 아우르는 밝은 에너지에 감동을 많이 받았다"고 말했다. 이어 "밥을 먹을 때도 '너무 대단하시다'고 말씀드렸던 것 같다. 왜 다들 엄정화, 엄정화 하는지 옆에서 많이 보고 배우고 있다"고 팬심을 드러냈다.그러면서 "나중에 저도 선배님처럼 이런 캐릭터를 만났을 때 어떤 태도와 에너지를 가져야 하는지 배울 수 있는 귀중한 시간이었다"고 덧붙였다.영화 '오케이 마담2'는 오는 8월 12일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr