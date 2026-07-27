'이모카세' 김미령 셰프./텐아시아 DB

tvN '스트릿 레스토랑 파이터'

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'이모카세' 김미령 셰프가 혹평을 들었다.지난 26일 방송된 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파')에서는 '곳간' 김미령 셰프와 '별은 내 가슴에' 조서형 셰프의 대결이 그려졌다.이날 김미령은 전반전에 수육 튀김과 껍데기 튀김을 만들었다. 조서형은 산더미 제육과 김밥을 준비했다.그러나 김미령은 미리 튀겨 놓은 수육 튀김으로 인해 손님들로부터 혹평을 들었다. 손님들은 '수육을 겉만 튀긴 거 같다' '너무 뻑뻑하다' '튀김을 했으면 따뜻하게 하든가 바삭바삭하게 하든가' '많이 식었다' 등 혹평했다. 실제로 김미령 셰프는 수육 튀김 때문에 별점을 걱정하기도 했다.다행히 김미령 셰프는 전반전, 후반전 모두 조서형 셰프보다 앞섰다. 이에 조 셰프는 탈락, 폐업하게 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr