남창희가 결혼 사진을 공개했다./사진=SNS

남창희가 러브스토리를 공개했다/사진제공=SBS

남창희가 '한강 아이유' 아내 윤영경과의 결혼 스토리를 밝혔다.지난 26일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 결혼 23년차 배우 한상진이 부산 집으로 '신혼' 김종민, 남창희를 초대한 모습이 담겼다.이날 요리할 재료들을 준비해 온 남창희는 "아내가 아침마다 출근을 하니까 준비하는 동안 나는 식사 준비를 한다"고 사랑꾼 면모를 보였다.이어 남창희는 아직도 와이프가 갑자기 사라지는 꿈을 꾼다며 "꿈에서 갑자기 연락이 안 되고 그런다. 그 정도로 소중하다”고 말했다. 이에 한상진은 "아내가 도망갈까봐 그런 거냐. 선녀와 나무꾼처럼"이라며 웃었다.'무한도전'에 출연해 한강 아이유로 불렸던 아내와의 첫 만남에 대해서도 말했다. 남창희는 "처음에 만날 때는 그런 걸 모르고 만났다. 친구가 나랑 취미가 잘 맞는 친구가 있다고, 만나보면 좋을 것 같다고 하더라"고 밝혔다.이어 지인을 통해 자연스럽게 만날 수 있는 자리를 마련해달라고 부탁했다는 남창희는 "지금은 아내가 직장을 다니지만, 당시에는 연기자 지망생이라 선후배 사이로 자연스럽게 연락처를 주고받았다. 그러고 나서 천천히 알아가게 됐다"라고 덧붙였다.그러나 연락이 끊긴 시기도 있었다. 남창희는 "친구가 아내한테 내가 이성적 호감이 있다는 걸 말해버린 거다. 내가 그런 생각이 있다는 걸 몰랐던 아내가 그날 이후 연락을 끊었다. 그러다가 나중에 한참 지나고 SNS로 먼저 연락이 왔다"고 말했다.이어 그는 "내가 평소 SNS를 잘 안 하는데 쇼리가 음원 나왔다고 올려달라고 해서 올렸다. ‘사랑이 올까요’라는 노래였다. 그걸 올렸는데 아내가 ‘사랑이 오나요?’하고 메시지가 오더라”며 "그때 바로 내일 만나자고 했다. 무조건 직진을 해야 하는 상황이니까 집 앞으로 가겠다고 했다. 그리고 그날부터 사귀기로 했다”며 덧붙였다.이에 한상진이 “쇼리가 이어준 거네”라고 하자 남창희는 “그래서 항상 고맙다고 이야기를 한다”며 고마워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr