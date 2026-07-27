박은영 셰프./SNS

유튜브 채널 ‘밥은영’

유튜브 채널 ‘밥은영’

JTBC 경영난 속 유튜브 ‘밥은영’이 막을 내린다.최근 유튜브 채널 ‘밥은영’에는 “‘어쩌다 그렇게 된 거야..’ 눈물 없인 못 보는 밥은영 마지막(아님) 촬영 현장”이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 박은영은 "'밥은영' 이제 언제 다시 할지 모르냐? 약간 없어지는 거라 생각해야 되냐? 난 정말 재밌게 찍었는데"라며 아쉬움을 보였다.그는 "시즌1을 이렇게 마무리하게 됐는데 수많은 방송과 유튜브를 하면서 이렇게 제 사심을 채운 적은 없었다"라며 "아직도 하고 싶은 게 많다. 수많은 아이돌과 협업하며 제 데뷔 가능성이 있는지도 보고 싶고, 개인적으로 하고 싶은 콘텐츠도 많았는데 시즌1을 마무리하게 돼 슬프다"라고 덧붙였다.그러면서 “밥은영이 제작비의 어려움과.. 그냥 핸드폰 하나로 찍어”라며 “제작비의 어려움과 제작의 어려움 때문에 광고도 좀 들어와야 되고”라고 슬픔을 보였다.한편, 밥은영은 JTBC 디지털스튜디오에서 운영하는 채널이다. 최근 JTBC는 재정난을 겪고 있으며 지난달 12일 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하며 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이후 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙 등 주요 계열사들에 이어 JTBC 또한 기업회생 절차를 신청한 상태다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr