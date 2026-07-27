SM엔터테인먼트 사옥 전경/ 사진 제공=SM

SM엔터테인먼트(이하 SM)가 글로벌 IP 콘텐츠 기업 SAMG엔터테인먼트와 손잡고 K팝을 소재로 한 애니메이션 제작에 나선다.SM은 SAMG엔터테인먼트와 애니메이션 '슈퍼히어로 아이돌 프로젝트'(가제) 공동 제작 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 양사는 이번 협업을 통해 글로벌 시장을 겨냥한 신규 애니메이션 IP를 선보일 계획이다.'슈퍼히어로 아이돌 프로젝트'(가제)는 K팝 세계관과 슈퍼히어로 서사를 결합한 애니메이션이다. 회당 약 20분 분량, 총 13편의 시리즈로 제작되며 2028년 글로벌 OTT 플랫폼 공개를 목표로 한다.주요 타깃은 10대부터 2030 세대까지다. K팝 아티스트 IP와 슈퍼히어로 설정을 접목한 스토리를 앞세워 K팝 팬과 애니메이션 시청층을 동시에 공략한다는 구상이다.SM은 작품에 삽입되는 주요 음악의 기획과 제작을 맡고, 가창과 퍼포먼스 작업에도 참여한다. 그동안 축적해 온 음악 제작 역량과 퍼포먼스 노하우를 애니메이션에 접목해 작품의 완성도를 높인다는 계획이다.양사는 이번 프로젝트를 시작으로 음악과 콘서트, 매니지먼트, 영상 라이선스 등으로 사업을 확장하는 통합 IP 비즈니스 모델도 함께 추진할 예정이다.K팝 대표 기획사 가운데 하나인 SM은 H.O.T.를 시작으로 동방신기, 소녀시대, EXO, NCT, 에스파, 하츠투하츠 등에 이르기까지 다수의 아티스트 IP와 세계관을 구축해 왔다. 오랜 기간 K팝 산업을 이끌며 축적한 IP 기획 역량을 이번 작품에 어떻게 녹여낼지에도 관심이 모인다.최근 K팝을 소재로 한 애니메이션에 대한 글로벌 관심이 커진 가운데, 이번 프로젝트가 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'의 뒤를 이을 흥행작으로 자리매김할 수 있을지 주목된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr