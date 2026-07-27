양나래 변호사가 예비 신랑과의 결혼 스토리를 공개했다. / 사진='양나래 변호사' 유튜브 캡쳐

양나래 변호사가 예비 신랑이 연상이라고 밝혔다. / 사진='양나래 변호사' 유튜브 캡쳐

'이혼 숙려 캠프'에 출연한 양나래 변호사가 깜짝 결혼 발표 후 예비 신랑과의 러브스토리를 공개한 가운데 제작진의 선물에 눈물을 보였다.지난 26일 양나래 변호사의 유튜브 채널에는 '저 결혼합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 양 변호사는 최근 쏟아진 결혼 기사와 축하에 대해 "이렇게 기사가 많이 날 줄 몰랐다. '이혼 숙려 캠프'의 인기를 실감했다"며 얼떨떨한 소감을 밝혔다.제작진은 양나래 변호사에게 '혼인 사실 통지 및 행복 이행 요청'이라는 유쾌한 내용증명 형식으로 결혼 축하 메시지를 전했다. 이에 양 변호사는 감동해 눈물을 글썽였다.양 변호사는 과거 남자친구가 없다고 했던 말에 대해 "그때는 정말 외롭고 쓸쓸하던 상태였고, 그 이후에 만났다"고 해명했다. 그는 "대화가 잘 통하고 유머 코드가 맞아서 결혼을 결심했다"라고 털어놨다. 예비 신랑은 지인의 소개로 만난 연상이라고 고백했다.예비 신랑에 대한 구체적인 언급을 꺼리는 이유에 대해서는 "예비 신랑이 굉장히 내향 형이라 본인이 노출되는 상황을 굉장히 싫어한다"고 말했다. 그는 "조용하고 평온하게 지내기 위해 서로 약속한 부분"이라고 설명했다.양 변호사는 "결혼 발표 후 '이혼 전문 변호사 실전 투입이냐'는 무시무시한 댓글도 있더라"고 언급했다. 그는 "서로의 우선순위를 잘 이해하고 맞춰가면서 노력해서 살아보겠다"고 각오를 다졌다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr