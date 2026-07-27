'돌싱' 이아영이 재혼을 앞두고 있다./SNS

'돌싱' 이아영이 재혼을 앞두고 있다./SNS

'돌싱글즈' 출신 이아영이 예비 남편 심규덕과 계속해서 해명에 나섰다.이아영은 최근 자신의 SNS를 통해 심규덕과 나눈 메신저 대화를 캡처해 올렸다. 그는 "자꾸만 반성하는 규덕스... 애칭 코알라로 바꿨습니다"라는 글을 덧붙였다.공개된 대화에서 심규덕은 "사랑해", "코알라가 있어서 너무 다행이야"라며 애정을 표현했다. 이에 이아영은 "코알라 착해"라고 답했고, 심규덕도 "맞아! 코알라 착해"라고 맞장구쳤다. 이어 이아영은 "자기도 좋은 사람이니까 옆에 있는 거야!"라고 응원하며 서로를 다독이는 모습을 보였다.최근 두 사람은 예능 프로그램 출연 이후 진정성을 둘러싼 논란에 휩싸였다. 방송에서는 심규덕의 폭력성, 막말 등 갈등이 부각된 반면, 방송 전후 유튜브와 SNS에서는 다정한 모습이 이어지면서 일부 시청자들은 "화제성을 위한 설정 아니냐"는 반응을 내놓기도 했다.논란이 이어진 뒤 이아영은 SNS를 통해 자신의 입장을 여러 차례 전하며 해명에 나섰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr