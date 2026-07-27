그룹 아일릿 / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 첫 월드투어 'PRESS START♥︎'의 앙코르 공연을 연다.소속사 빌리프랩은 27일 아일릿이 오는 10월 17~18일 인천 인스파이어 아레나에서 'ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' ENCORE'('아일릿 라이브 프레스 스타트♥︎' 앙코르')를 개최한다고 밝혔다. 이어 12월 23~24일과 26~27일에는 일본 지바 라라 아레나 도쿄베이에서 공연을 이어간다.앙코르 공연은 첫 월드투어를 마친 뒤 마련됐다. 아일릿은 서울을 비롯해 일본 5개 도시와 홍콩에서 공연을 진행했으며, 전 회차가 매진되면서 시야 제한석과 스탠딩석이 추가로 판매됐다. 홍콩 공연도 1회 추가되면서 투어는 총 7개 도시 15회 규모로 확대됐다.아일릿은 지난 26일 일본 두 번째 싱글 'I Got Your Back'을 발매했다. 공개 직후 일본 AWA 뮤직 실시간 급상승 차트에서 타이틀곡 'I Got Your Back'은 1위, 수록곡 'Sunday Morning'은 3위에 올랐다.아일릿은 28일 NHK '우타콘', 29일 후지TV '메자마시TV'에 출연한다. 오는 8월에는 '메자마시 WANGAN 페스티벌'과 'LuckyFes 2026' 무대에도 오른다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr