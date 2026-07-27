김나영, 마이큐 부부가 육아 고충을 털어놨다. / 사진='김나영의 노필터TV' 유튜브 영상 캡처

김나영이 마이큐의 다정한 면모를 칭찬했다. / 사진='김나영의 노필터TV' 유튜브 영상 캡처

방송인 김나영과 결혼한 가수 겸 화가 마이큐가 육아 고충을 털어놨다.지난 26일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '파리에서 나영이네 완전체가 생각보다 더 행복했던 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 파리 여행 중 아이들을 키즈 클럽에 맡긴 뒤 여유로운 식사를 즐기는 김나영과 마이큐의 모습이 담겼다. 김나영은 "오랜만에 조용한 식사를 해서 되게 낯설다"며 모처럼 찾아온 여유를 만끽했다.이후 대화는 자연스럽게 육아 고충으로 이어졌다. 김나영은 "요즘 질문 지옥이 시작됐다. 저한테 하는 게 아니라 아빠한테 한다"고 말했다. 이에 마이큐는 "내 성향이 대충이 안 되고 확실하게 대답해 주고 싶다. 진심으로 하고 싶은 거다"고 설명했다. 김나영은 "그래서 스트레스를 받는 거다"며 "아빠가 귀찮아하지 않고 정성껏 이야기해 주니까 계속 질문을 하는 것 같다"고 마이큐를 칭찬했다.마이큐는 나름의 해결책으로 '5분간 질문 금지'를 시행하고 있다고. 하지만 그는 "애들이 정확히 5분이 지나면 다시 질문을 시작한다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "아이들이 질문을 하지 않는 날이 서서히 올 것"이라면서도 "아이들의 작은 신음에도 귀 기울일 수 있는 사람이 되고 싶다. 하지만 가끔 저도 힘이 든다"고 솔직한 속내를 전했다.한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 양육해 왔으며, 2021년 마이큐와 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 지난 6월 혼인신고를 통해 법적 부부가 된 사실을 알렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr